O cisternă cu 34 de tone de benzină şi motorină a derapat și a ieșit în decor, la Brazi

O cisternă încărcată cu 34 de tone de combustibil a derapat, joi seară, pe raza comunei prahovene Brazi și a ieşit în afara părţii carosabile. Din fericire, nu au fost înregistrate scurgeri de combustibil.

„În evenimentul rutier a fost implicată o autocisternă încărcată cu 10 tone de benzină şi 24 tone motorină, care a derapat în afara părţii carosabile. Nu sunt înregistrate scurgeri de produse combustibile şi nici victime", a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, potrivit publicației D'ale Ploiestilor.

O altă cisternă a fost chemată la fața locului pentru a tracta şi a readuce pe carosabil mastodontul care a derapat.

Din cercetările efectuate la locul incidentului a reieșit că șoferul nu ar fi adaptat viteza într-o curbă.

Amintim că, pe 17 decembrie, o cisternă care transporta 21 de tone de GPL s-a răsturnat pe carosabil, în Vaslui.

Un accident similar a avut loc pe 16 decembrie, pe DN 5, unde o cisternă încărcată cu amoniac s-a răsturnat în judeţul Giurgiu.