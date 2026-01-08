Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Startup-uri din zona anti-aging și longevitate pe care merită să le urmărești în 2026

0
0
Publicat:

„La ora actuală, nimeni nu mai consideră că îmbătrânirea trebuie să vină la pachet cu probleme de sănătate. Vor să rămână activi, sănătoși și plini de energie chiar acum, luând măsuri pentru a preveni declinul asociat bătrâneții,” a declarat Kyle Zagrodzky, CEO la OsteoStrong, pentru Cure.

femeie în vârstă
Sursă foto: Shutterstock

Ceea ce odinioară părea o nișă bazată pe promisiuni vagi a devenit acum o industrie bazată pe date: anti-aging nu mai înseamnă doar creme sau suplimente, ci include dispozitive și terapii care acționează direct asupra mecanismelor biologice ale îmbătrânirii. Piața globală a generat peste 85 de miliarde de dolari în 2025, iar prognozele o duc aproape de 120 de miliarde până în 2030.

Potrivit spuselor lui Zagrodzky, 2026 este anul în care industria atinge un punct de cotitură: investitorii și consumatorii caută date concrete, nu promisiuni exagerate. Startup-urile care demonstrează rezultate reale, menite să extindă perioada de viață și să prevină declinul asociat vârstei, vor prospera, iar cele bazate pe afirmații generice vor dispărea rapid.

În acest context, iată 9 companii promițătoare din zona anti-aging și longevitate pe care merită să le urmărești în 2026:

1. Altos Labs

Altos Labs dezvoltă terapii care încearcă să inverseze efectele îmbătrânirii la nivel celular. Cu aproximativ 500 de angajați, compania a atras 3 miliarde de dolari în 2022 de la investitori precum Jeff Bezos, Yuri Milner și ARCH Venture Partners. Cercetările recente arată că dezactivarea anumitor gene poate preveni deteriorarea celulelor și poate restabili funcțiile lor mai sănătoase. În paralel, echipa condusă de Thore Graepel aplică inteligența artificială pentru a crea modele computaționale care ghidează intervențiile asupra celulelor, cu rezultate publicate în Cell Research în iulie 2025.

2. Retro Biosciences

Retro Biosciences dezvoltă modalități de a „repara” celulele pentru a le menține tinere și funcționale mai mult timp. Prin stimularea autofagiei, procesul natural prin care celulele reciclează componentele deteriorate, și prin reprogramarea funcției celulare, compania vizează întârzierea declinului biologic asociat vârstei. Fondată de Joe Betts-LaCroix, startup-ul are aproximativ 150 de angajați și a atras 180 milioane de dolari inițial, iar în prezent rulează o rundă de finanțare de 1 miliard de dolari, susținută de Sam Altman.

Obiectivul companiei este ambițios: adăugarea a până la 10 ani sănătoși la durata de viață și tratarea îmbătrânirii ca o problemă biologică tratabilă. Retro Biosciences plănuiește studii clinice pentru o moleculă care ar putea inversa efectele bolii Alzheimer prin stimularea proceselor naturale de reînnoire celulară.

În 2025, compania a raportat progrese semnificative folosind un model bazat pe ChatGPT, care a optimizat procesul de reprogramare celulară, demonstrând cum inteligența artificială poate accelera descoperirea unor soluții complexe în domeniul longevității.

3. Junevity

Junevity dezvoltă terapii inovatoare pentru „resetarea” celulară, cu scopul de a readuce celulele la un stadiu mai sănătos și mai rezistent. Compania, care numără între 11 și 50 de angajați, a atras aproximativ 10 milioane de dolari în runda inițială de finanțare, cu Goldcrest Capital și Godfrey Capital printre investitori.

Platforma RESET combină inteligența artificială cu date biologice la scară largă pentru a identifica factorii care accelerează îmbătrânirea și aplică terapii cu siRNA pentru a „reseta” celulele, readucându-le la un profil mai sănătos.

În studiile preclinice, terapia a arătat rezultate promițătoare: șoarecii diabetici au avut un control mai bun al glicemiei și o sensibilitate crescută la insulină, iar șoarecii cu obezitate experimentală au pierdut aproximativ 30% din greutate, fără efecte adverse semnificative. Junevity demonstrează astfel cum combinarea tehnologiei cu biologia poate transforma cercetarea anti-aging în soluții concrete pentru sănătate.

4. YouthBio Therapeutics

YouthBio Therapeutics dezvoltă terapii genice de reprogramare parțială a celulelor creierului, vizând inversarea modificărilor asociate îmbătrânirii și bolii Alzheimer. Mică, cu doar 1–10 angajați, compania lucrează la YB002, o terapie care folosește factorii Yamanaka pentru a „reseta” celulele, readucându-le la un profil mai sănătos și funcțional. În 2023, a primit sprijin din partea MassChallenge, iar recent a finalizat o întâlnire cu FDA, care a confirmat că terapia produce efecte reale asupra celulelor și susține trecerea la primul studiu pe oameni. În paralel, echipa lucrează la teste de siguranță și la optimizarea administrării, pregătind terapia pentru studiile clinice care urmează în 2026.

5. Gero

Gero dezvoltă medicamente folosind inteligența artificială pentru a descoperi molecule care pot interveni direct în procesele celulare ce accelerează îmbătrânirea și apariția bolilor pricinuite de vârstă. Platforma companiei analizează date umane și modele informatice pentru a identifica compuși capabili să modifice funcții biologice esențiale înainte ca deteriorarea să devină vizibilă sau simptomatică.

Citește și: Trei mese pe zi - un obicei modern care ne îmbolnăvește? Ce propune dr. Alberto Villoldo

Compania are între 11 și 50 de angajați și a strâns 19 milioane de dolari, inclusiv 6 milioane într-o rundă Series A în 2023, investitori fiind Melnichek Investments și VitaDAO.

În 2025, Gero a semnat un parteneriat cu Chugai Pharmaceutical pentru a transforma descoperirile sale AI în medicamente reale, incluzând terapii pe bază de anticorpi. Parteneriatul poate aduce până la 250 de milioane de dolari plus redevențe, subliniind potențialul platformei de a accelera dezvoltarea de tratamente pentru îmbătrânire și bolile asociate.

6. Turn Biotechnologies

Compania Turn Biotechnologies a fost fondată de oamenii de știință de la Stanford, Jay Sarkar, Marco Quarta și Vittorio Sebastiano, pornind de la cercetărilea cestora în domeniul mRNA și reprogramării epigenetice pentru a inversa efectele îmbătrânirii asupra celulelor. Compania are între 11 și 50 de angajați și a strâns finanțări de ordinul a 29,1 milioane de dolari în cadrul unei runde inițiale (Series A), investitori fiind Khosla Ventures, Astellas Venture Management și Formic Ventures.

Produsele principale ale Turn Biotechnologies sunt platforma ERA și sistemul de livrare eTurna, care lucrează împreună pentru a crea și administra terapii pe bază de mRNA, vizând bolile asociate îmbătrânirii. În martie 2025, compania a achiziționat tehnologia veziculară ARMMs, pentru a-și îmbunătăți livrarea terapiei către celulele vizate.

Recent, Turn Biotechnologies a semnat un acord cu Klotho Neurosciences pentru a-și combina platformele ERA și eTurna cu resursele Klotho, pregătindu-se să extindă capabilitățile terapiei. În 2026, compania plănuiește să demareze primele studii clinice pentru terapia sa de rejuvenare a pielii, marcând tranziția de la cercetare de laborator la aplicații clinice concrete.

7. Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences are aproximativ 30 de angajați și a atras 40 de milioane de dolari pentru a-și dezvolta terapiile, inclusiv RLS-1496 și platforma ALEMBIC, care folosește inteligența artificială pentru a crea medicamente ce vizează celulele senescente. Printre investitorii companiei se numără Khosla Ventures și Ahren Innovation Capital.

În 2025, compania a primit aprobare de la FDA pentru studiul clinic al RLS-1496 destinat tratării keratozei actinice și urmează să înceapă teste clinice de fază 1b/2a la sfârșitul anului. Aceste terapii sunt concepute pentru a elimina celulele îmbătrânite care pot contribui la boli asociate vârstei, reprezentând un pas concret spre dezvoltarea unor medicamente care țintesc cauzele biologice ale îmbătrânirii.

8. Cambrian Bio

Cambrian Bio are între 11 și 50 de angajați și a strâns în total 211 milioane de dolari în șapte runde de finanțare, inclusiv 100 milioane în Series C, investitori fiind Anthos Capital, SALT Fund, Future Ventures și alții. Compania dezvoltă mai multe tipuri de terapii: activatori AMPK pentru boli metabolice și asociate vârstei, rapalogi mai siguri pentru afecțiuni autoimune și cancer, și inhibitori de transglutaminază 2 pentru boli fibro­tice.

Citește și: Gregg Braden: Codul genetic nu e destin. Cum să îți activezi super-puterile creierului

Recent, datele preclinice din pipeline-ul Amplifier Therapeutics au demonstrat că ATX-304, un activator pan-AMPK cu acțiune periferică, poate reduce greutatea corporală, consumul de alimente și poate îmbunătăți compoziția corporală la șoareci cu obezitate provenită din dietă, fie ca monoterapie, fie în combinație cu semaglutidă. Aceasta marchează un pas concret spre aplicarea terapiilor Cambrian Bio în controlul obezității și al bolilor metabolice asociate îmbătrânirii.

9. Life Biosciences

Life Biosciences, companie cu aproximativ 11–25 de angajați și o finanțare de 82 milioane de dolari de la Alpha Wave Global și The Longevity Fund, lucrează la terapii care readuc celulele la o stare mai tânără și mai funcțională. Terapia lor principală, ER-100, este destinată bolilor oculare asociate vârstei, vizând să încetinească sau să inverseze deteriorarea celulelor din ochi.

Compania folosește o combinație de tehnologii avansate pentru a „reseta” celulele. Mai precis, acestea sunt menite să ajusteze modul în care genele sunt citite, să îmbunătățească modul în care celulele produc energie și curăță resturile celulare care se acumulează odată cu vârsta.

În studii preclinice realizate în 2025, platforma PER a Life Biosciences a demonstrat că poate inversa neuropatii optice și reduce inflamația hepatică asociată cu steatohepatita metabolică (MASH). Aceasta înseamnă că terapia nu doar că protejează celulele ochiului, ci și corectează disfuncții celulare legate de metabolism în ficat, o problemă frecvent asociată îmbătrânirii. Compania se pregătește să lanseze primele studii clinice pe oameni cu ER-100 în 2026, un pas important spre aplicarea concretă a terapiilor de reprogramare epigenetică în medicină.

Sport și Nutriție

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
digi24.ro
image
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” / „Acum vrea și ăsta la FCSB”
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
playtech.ro
image
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
SUA amenință din nou Europa! Trump are intenții serioase
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
familia regală română la Sinaia jpg
Stațiunea de pe Valea Prahovei care se umplea iarna cu fețe regale. Soseau cu alai, în cele mai scumpe blănuri, iar prințesele schiau în fustă
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce este dieta pegan. „Dacă Dumnezeu a făcut acel aliment, mănâncă-l; dacă omul l-a făcut, lasă-l"
dieta, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție 01:00
Secretele spirituale din Machu Picchu. Ce ar trebui să știe toți turiștii despre Orașul Copiilor Soarelui
Machu Picchu Pixabay jpg
Spiritualitate
Video Trei mese pe zi - un obicei modern care ne îmbolnăvește? Ce propune dr. Alberto Villoldo
Sare mancare FOTO Shutterstock jpg
Spiritualitate
Căderea părului. De ce dieta și stilul de viață pot conta mai mult decât moștenirea genetică
Femeie care își verifică firele albe de păr în oglindă FOTO Shutterstock
Dezvoltare personală
Puterea ceremoniei: cum să-ți reîncarci energia în 2026
Header Animals Alberto picture 3 glow png png
Spiritualitate
Gregg Braden: Codul genetic nu e destin. Cum să îți activezi super-puterile creierului
Zen -relaxare - meditatie FOTO Shutterstock
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Ce este dieta pegan. „Dacă Dumnezeu a făcut acel aliment, mănâncă-l; dacă omul l-a făcut, lasă-l"
dieta, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție 01:00
O nouă manifestație de amploare împotriva puterii la Teheran. A douăsprezecea zi de proteste
protest Teheran captura FB Mihai Razvan moraru png
În lume 00:44
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
January Suchodolski Ochakiv siege jpg
Magazin 00:30
O cisternă cu 34 de tone de benzină şi motorină a derapat și a ieșit în decor, la Brazi
cisterna in decor Brazi PH foto Informația Prahovei jpg
Ploieşti 00:20
9 ianuarie, ziua în care s-a născut Catherine Elizabeth Middleton, Prințesa de Wales
Kate Middleton tiara Foto Profimedia jpg
Istoria zilei 00:01
Anestezist, despre tânărul mort în spital după o fractură de femur: „Nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări”. Schimb de replici politice în online
protest spital Buzau FOCUS TV captura png
Buzău 00:00
Genoa a detonat bomba etapei: a ținut-o în șah pe AC Milan, dar Nicolae Stanciu l-a ruinat pe Dan Șucu
Nicolae Stanciu (Facebook) jpg
Sport 08 ian. 2026
A murit uriașa baschetbalistă Uljana Semionova. Letona avea 2,13 metri și a scris istorie pentru URSS
semionova jpg
Sport 08 ian. 2026
Nicușor Dan publică discuția dintre pilotul aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich după ce Armata Elveției a indicat alte motive pentru care avioanele F-18 l-au însoțit
Nicușor Dan s a întors în România după blocajul provocat de zăpadă la Paris FOTO Facebook 3 jpg
Evenimente 08 ian. 2026
Unde să nu instalezi niciodată routerul de wi-fi: semnalul va fi extrem de lent
Router Tenda TX27 Pro FOTO Adrian Pogîngeanu jpg
Tehnologie 08 ian. 2026
Un bărbat i-a lovit pe poliţiştii care l-au încătușat și a reușit să fugă. Cum s-a încheiat totul
Barbat arestat - catuse FOTO Shutterstock
Vaslui