Startup-uri din zona anti-aging și longevitate pe care merită să le urmărești în 2026

„La ora actuală, nimeni nu mai consideră că îmbătrânirea trebuie să vină la pachet cu probleme de sănătate. Vor să rămână activi, sănătoși și plini de energie chiar acum, luând măsuri pentru a preveni declinul asociat bătrâneții,” a declarat Kyle Zagrodzky, CEO la OsteoStrong, pentru Cure.

Ceea ce odinioară părea o nișă bazată pe promisiuni vagi a devenit acum o industrie bazată pe date: anti-aging nu mai înseamnă doar creme sau suplimente, ci include dispozitive și terapii care acționează direct asupra mecanismelor biologice ale îmbătrânirii. Piața globală a generat peste 85 de miliarde de dolari în 2025, iar prognozele o duc aproape de 120 de miliarde până în 2030.

Potrivit spuselor lui Zagrodzky, 2026 este anul în care industria atinge un punct de cotitură: investitorii și consumatorii caută date concrete, nu promisiuni exagerate. Startup-urile care demonstrează rezultate reale, menite să extindă perioada de viață și să prevină declinul asociat vârstei, vor prospera, iar cele bazate pe afirmații generice vor dispărea rapid.

În acest context, iată 9 companii promițătoare din zona anti-aging și longevitate pe care merită să le urmărești în 2026:

1. Altos Labs

Altos Labs dezvoltă terapii care încearcă să inverseze efectele îmbătrânirii la nivel celular. Cu aproximativ 500 de angajați, compania a atras 3 miliarde de dolari în 2022 de la investitori precum Jeff Bezos, Yuri Milner și ARCH Venture Partners. Cercetările recente arată că dezactivarea anumitor gene poate preveni deteriorarea celulelor și poate restabili funcțiile lor mai sănătoase. În paralel, echipa condusă de Thore Graepel aplică inteligența artificială pentru a crea modele computaționale care ghidează intervențiile asupra celulelor, cu rezultate publicate în Cell Research în iulie 2025.

2. Retro Biosciences

Retro Biosciences dezvoltă modalități de a „repara” celulele pentru a le menține tinere și funcționale mai mult timp. Prin stimularea autofagiei, procesul natural prin care celulele reciclează componentele deteriorate, și prin reprogramarea funcției celulare, compania vizează întârzierea declinului biologic asociat vârstei. Fondată de Joe Betts-LaCroix, startup-ul are aproximativ 150 de angajați și a atras 180 milioane de dolari inițial, iar în prezent rulează o rundă de finanțare de 1 miliard de dolari, susținută de Sam Altman.

Obiectivul companiei este ambițios: adăugarea a până la 10 ani sănătoși la durata de viață și tratarea îmbătrânirii ca o problemă biologică tratabilă. Retro Biosciences plănuiește studii clinice pentru o moleculă care ar putea inversa efectele bolii Alzheimer prin stimularea proceselor naturale de reînnoire celulară.

În 2025, compania a raportat progrese semnificative folosind un model bazat pe ChatGPT, care a optimizat procesul de reprogramare celulară, demonstrând cum inteligența artificială poate accelera descoperirea unor soluții complexe în domeniul longevității.

3. Junevity

Junevity dezvoltă terapii inovatoare pentru „resetarea” celulară, cu scopul de a readuce celulele la un stadiu mai sănătos și mai rezistent. Compania, care numără între 11 și 50 de angajați, a atras aproximativ 10 milioane de dolari în runda inițială de finanțare, cu Goldcrest Capital și Godfrey Capital printre investitori.

Platforma RESET combină inteligența artificială cu date biologice la scară largă pentru a identifica factorii care accelerează îmbătrânirea și aplică terapii cu siRNA pentru a „reseta” celulele, readucându-le la un profil mai sănătos.

În studiile preclinice, terapia a arătat rezultate promițătoare: șoarecii diabetici au avut un control mai bun al glicemiei și o sensibilitate crescută la insulină, iar șoarecii cu obezitate experimentală au pierdut aproximativ 30% din greutate, fără efecte adverse semnificative. Junevity demonstrează astfel cum combinarea tehnologiei cu biologia poate transforma cercetarea anti-aging în soluții concrete pentru sănătate.

4. YouthBio Therapeutics

YouthBio Therapeutics dezvoltă terapii genice de reprogramare parțială a celulelor creierului, vizând inversarea modificărilor asociate îmbătrânirii și bolii Alzheimer. Mică, cu doar 1–10 angajați, compania lucrează la YB002, o terapie care folosește factorii Yamanaka pentru a „reseta” celulele, readucându-le la un profil mai sănătos și funcțional. În 2023, a primit sprijin din partea MassChallenge, iar recent a finalizat o întâlnire cu FDA, care a confirmat că terapia produce efecte reale asupra celulelor și susține trecerea la primul studiu pe oameni. În paralel, echipa lucrează la teste de siguranță și la optimizarea administrării, pregătind terapia pentru studiile clinice care urmează în 2026.

5. Gero

Gero dezvoltă medicamente folosind inteligența artificială pentru a descoperi molecule care pot interveni direct în procesele celulare ce accelerează îmbătrânirea și apariția bolilor pricinuite de vârstă. Platforma companiei analizează date umane și modele informatice pentru a identifica compuși capabili să modifice funcții biologice esențiale înainte ca deteriorarea să devină vizibilă sau simptomatică.

Compania are între 11 și 50 de angajați și a strâns 19 milioane de dolari, inclusiv 6 milioane într-o rundă Series A în 2023, investitori fiind Melnichek Investments și VitaDAO.

În 2025, Gero a semnat un parteneriat cu Chugai Pharmaceutical pentru a transforma descoperirile sale AI în medicamente reale, incluzând terapii pe bază de anticorpi. Parteneriatul poate aduce până la 250 de milioane de dolari plus redevențe, subliniind potențialul platformei de a accelera dezvoltarea de tratamente pentru îmbătrânire și bolile asociate.

6. Turn Biotechnologies

Compania Turn Biotechnologies a fost fondată de oamenii de știință de la Stanford, Jay Sarkar, Marco Quarta și Vittorio Sebastiano, pornind de la cercetărilea cestora în domeniul mRNA și reprogramării epigenetice pentru a inversa efectele îmbătrânirii asupra celulelor. Compania are între 11 și 50 de angajați și a strâns finanțări de ordinul a 29,1 milioane de dolari în cadrul unei runde inițiale (Series A), investitori fiind Khosla Ventures, Astellas Venture Management și Formic Ventures.

Produsele principale ale Turn Biotechnologies sunt platforma ERA și sistemul de livrare eTurna, care lucrează împreună pentru a crea și administra terapii pe bază de mRNA, vizând bolile asociate îmbătrânirii. În martie 2025, compania a achiziționat tehnologia veziculară ARMMs, pentru a-și îmbunătăți livrarea terapiei către celulele vizate.

Recent, Turn Biotechnologies a semnat un acord cu Klotho Neurosciences pentru a-și combina platformele ERA și eTurna cu resursele Klotho, pregătindu-se să extindă capabilitățile terapiei. În 2026, compania plănuiește să demareze primele studii clinice pentru terapia sa de rejuvenare a pielii, marcând tranziția de la cercetare de laborator la aplicații clinice concrete.

7. Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences are aproximativ 30 de angajați și a atras 40 de milioane de dolari pentru a-și dezvolta terapiile, inclusiv RLS-1496 și platforma ALEMBIC, care folosește inteligența artificială pentru a crea medicamente ce vizează celulele senescente. Printre investitorii companiei se numără Khosla Ventures și Ahren Innovation Capital.

În 2025, compania a primit aprobare de la FDA pentru studiul clinic al RLS-1496 destinat tratării keratozei actinice și urmează să înceapă teste clinice de fază 1b/2a la sfârșitul anului. Aceste terapii sunt concepute pentru a elimina celulele îmbătrânite care pot contribui la boli asociate vârstei, reprezentând un pas concret spre dezvoltarea unor medicamente care țintesc cauzele biologice ale îmbătrânirii.

8. Cambrian Bio

Cambrian Bio are între 11 și 50 de angajați și a strâns în total 211 milioane de dolari în șapte runde de finanțare, inclusiv 100 milioane în Series C, investitori fiind Anthos Capital, SALT Fund, Future Ventures și alții. Compania dezvoltă mai multe tipuri de terapii: activatori AMPK pentru boli metabolice și asociate vârstei, rapalogi mai siguri pentru afecțiuni autoimune și cancer, și inhibitori de transglutaminază 2 pentru boli fibro­tice.

Recent, datele preclinice din pipeline-ul Amplifier Therapeutics au demonstrat că ATX-304, un activator pan-AMPK cu acțiune periferică, poate reduce greutatea corporală, consumul de alimente și poate îmbunătăți compoziția corporală la șoareci cu obezitate provenită din dietă, fie ca monoterapie, fie în combinație cu semaglutidă. Aceasta marchează un pas concret spre aplicarea terapiilor Cambrian Bio în controlul obezității și al bolilor metabolice asociate îmbătrânirii.

9. Life Biosciences

Life Biosciences, companie cu aproximativ 11–25 de angajați și o finanțare de 82 milioane de dolari de la Alpha Wave Global și The Longevity Fund, lucrează la terapii care readuc celulele la o stare mai tânără și mai funcțională. Terapia lor principală, ER-100, este destinată bolilor oculare asociate vârstei, vizând să încetinească sau să inverseze deteriorarea celulelor din ochi.

Compania folosește o combinație de tehnologii avansate pentru a „reseta” celulele. Mai precis, acestea sunt menite să ajusteze modul în care genele sunt citite, să îmbunătățească modul în care celulele produc energie și curăță resturile celulare care se acumulează odată cu vârsta.

În studii preclinice realizate în 2025, platforma PER a Life Biosciences a demonstrat că poate inversa neuropatii optice și reduce inflamația hepatică asociată cu steatohepatita metabolică (MASH). Aceasta înseamnă că terapia nu doar că protejează celulele ochiului, ci și corectează disfuncții celulare legate de metabolism în ficat, o problemă frecvent asociată îmbătrânirii. Compania se pregătește să lanseze primele studii clinice pe oameni cu ER-100 în 2026, un pas important spre aplicarea concretă a terapiilor de reprogramare epigenetică în medicină.