Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
CTP a găsit „motivul" retragerii soldaților americani din România: „Riscul de securitate Oana Gheorghiu"

Publicat:

Într-un comentariu pe pagina de Facebook, gazetarul Cristian Tudor Popescu leagă într-o notă ironică cererea lui Grindeanu, pentru retragerea Oanei Gheorghiu din poziția de vicepremier de decizia SUA privind retragerea trupelor americane.

Cristian Tudor Poescu: FOTO: Facebook
Cristian Tudor Poescu: FOTO: Facebook

Gazetarul Cristian Tudor Popescu comentează, în manieră personală, evenimentele politice de ultimă oră, plecând de la solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu, care i-a cerut lui Ilie Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu din funcția de vicepremier și până la anunțul SUA privind retragerea militarilor din România.

„Oana Gheorghiu, zguduită de călcarea în picioare a lui Volodimir Zelenski de către Trump și Vance în Biroul Oval, a scris pe o rețea socială, în februarie 2025. „Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil a ajuns să conducă o țară care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”.

Aseară a avut loc o clacă de înfierare la CîNîN de România pentru exclusiv această postare a Oanei Gheorghiu, făcută când dânsa era simplă persoană privată. O opinie omenească, de bun-simț și indignare a fost de ajuns pentru PSD, în frunte cu Grindeanu-Știucă, să șteargă tot ce a făcut unic și extraordinar pentru viața umană această femeie cinstită și deșteaptă. Și să zbiere: „Compromitem relația cu Statele Unite! Ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic, în raport cu partenerul nostru strategic. Oana Gheorghiu trebuie retrasă imediat de premierul Bolojan”.

Aveau dreptate.

Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost observat și evaluat în miez de noapte românească la Washington și s-a luat pe loc hotărârea: „Retragem 800 dintre cei 1600 de soldați americani din România. Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”.

Ăsta e adevărul, să-l știe poporul, nu ce zic eu, că marele prieten și defensor al României socotește că apărarea țării noastre de către US Army este o afacere proastă”, își încheie comentariul CTP.

Cristian Tudor Popescu a transmis, marți, tot într-o postare pe Facebook, că a rămas impresionat de vizita la spitalul „Dăruiește viață!”, fondat de Oana Gheorghiu, propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de viceprim-ministru.  

Gazetarul a povestit, pe pagina sa de socializare, experiența pe care a avut-o în vizita la spitalul „Dăruiește viață!”, subliniind munca Oanei Gheorghiu și a ONG-ului său.  

Politică

