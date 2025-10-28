Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: „Pentru a evita să compromitem relația cu SUA”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe Oana Gheorghiu ca vicepremier, pentru a evita „compromiterea” relației cu SUA.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!”, transmite Grindeanu pe Facebook

Potrivit acestuia, guvernul actual este „deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump”. De asemenea, solicită ca PSD să fie consultat în asemenea situații.

„Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, adaugă Grindeanu.

Miercuri, Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru.

Premierul i-a mulțumit public pentru acceptarea propunerii, afirmând că implicarea sa va fi esențială în reformele „absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.

Oana Gheorghiu are 56 de ani și este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Din februarie 2025, ea este co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, după ce anterior a fost vicepreședintă.