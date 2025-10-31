Olguța Vasilescu a lansat un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu. „Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou”

Vicepreședintele PSD, Olguța Vasilescu, a lansat un nou atac împotriva noului vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu, afirmând că și social democrații au construit spitale.

„Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe mandatul unui primar PSD! Un spital, nu o clădire! Și nici de turtă dulce nu e (...) Este primul construit după revoluție în România din fonduri integral de la bugetul local, inaugurat în 2017! Se află pe strada Sărari din... Ați ghicit! Din municipiul Craiova”, a scris Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Vicepreședintele PSD a mai spus: „E adevărat că nu prea promovăm suficient asemenea investiții, nu cerem recompense și nu tăiem panglici, pentru că la noi asta e normalitate”.

Noile afirmații vin la doar o zi după ce Olguța Vasilescu a afirmat că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier deoarece aceasta a construit un spital, iar PSD-iştii niciunul.

„Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grideanu, cu toți boții aferenți, spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital și OSD-iștii zero. Chiar așa o fi. În primul rând, doamna a construit un corp de spital, iar în ceea ce ne privește pe noi, mulți din primarii PSD, noi chiar am construit spitale”, a spus Olguța Vasilescu.

Ea a adăugat: „Vor spune că noi le-am construit din fonduri publice și dumneaei din fonduri private, din sponsorizări. Dar să știți că din sponsorizări, acum câțiva ani, eu am reabilitat centrul istoric al Craiovei și mie asta nu mi-a adus niciun post de vicepremier, nici laude, mi-a adus un dosar penal. Cam așa se întâmplă. La unii este de laudă, la alții nu este de de fală”.