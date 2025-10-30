„Nu cred că domnul Grindeanu are ceva personal cu mine”. Oana Gheorghiu a comentat atacurile la adresa sa: ”Este mai degrabă o luptă politică”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat principalele obiective ale mandatului său, dar și contextul politic tensionat apărut după nominalizarea sa în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Gheorghiu a declarat că a discutat cu premierul după ce PSD, prin Sorin Grindeanu, a cerut retragerea numirii sale, însă ea a primit asigurări că „totul este în regulă”.

„Nu l-am întrebat ce intenționează să facă, pentru că mă așteptam la o astfel de campanie. Am discutat cu premierul despre situație și m-a asigurat că totul este în regulă. Mi-a părut puțin rău că i-am oferit un motiv de atac. Nu cred că domnul Grindeanu are ceva personal cu mine; este mai degrabă o luptă politică. Funcția este independentă, apolitică, așa că nu vreau să intru în dispute nici cu Grindeanu, nici cu membri ai altor partide”, a declarat vicepremierul, într-o intervenție la Digi24.

Întrebată dacă este „antiamericană”, Oana Gheorghiu a răspuns: „Absolut deloc. Am admirat întotdeauna democrația americană și, ca orice român, am visat la viața din America. Postarea a fost făcută într-un moment emoțional, ca cetățean. Respect contribuția SUA la securitatea Europei și nu sunt deloc anti-americană.”

Referindu-se la atribuțiile din noul mandat, vicepremierul a reiterat ideea că obiectivele sale principale sunt reforma, digitalizarea și debirocratizarea administrației publice: „Mi-aș dori să simplificăm viața cetățeanului. Există o lipsă de încredere între cetățeni și instituțiile publice, care trebuie reconstruită. (...)

Vreau să discutăm despre veniturile prea mari din instituții. Să existe transparență. România nu își permite azi acele salarii, iar când ele sunt foarte mari, cineva trebuie să plătească. Îmi doresc un parteneriat bun public-privat”, a precizat aceasta.

Întrebată dacă va avea pârghiile necesare pentru implementarea acestor măsuri, Gheorghiu a spus că are susținerea premierului Bolojan:

„Am susținerea premierului. Toate proiectele vor fi discutate și convenite cu ministerele de resort. Când am început construirea unui spital nu aveam putere, dar aveam determinare. Poți convinge oamenii din guvern să facă lucruri care să aibă impact asupra cetățenilor. Trebuie doar să ne mobilizăm întreaga coaliție.”

Despre posibilele disensiuni din interiorul Guvernului, Oana Gheorghiu a afirmat că nu poartă ranchiună și este pregătită să colaboreze cu toți membrii cabinetului:

„Absolut – le pot lăsa în urmă. Eu nu port ranchiună, ce spun alții despre mine e problema lor. Dacă Grindeanu a considerat că așa trebuie să facă, e decizia lui, dar pentru că avem de construit ceva, trebuie să ne așezăm la masa deciziilor”, a spus vicepremierul.

Vicepremierul a menționat și colaborările avute în trecut cu miniștri din diferite guverne, menționând că a lucrat „cu oameni din toate zonele politice” atunci când scopul a fost unul comun.

„Am discutat foarte puțin cu Nicușor Dan la depunerea jurământului. Cu mai mulți miniștri care sunt în Cabinet am colaborat într-un fel sau altul. În 2010, cu domnul Cseke am reușit să schimbăm o lege, cu domnul Rogobete când era în cabinetul domnului Rafila, cu Barna am mai colaborat”, a spus Oana Gheorghiu.

În privința proiectelor pe care le-a inițiat alături de Carmen Uscatu, fondatoarea „Dăruiește Viață”, Gheorghiu a dat asigurări că activitatea continuă fără întreruperi:

„Echipa este solidă și știe ce are de făcut. Carmen Uscatu rămâne la conducere, iar colegii sunt pregătiți să ducă proiectul mai departe.”

În final, Oana Gheorghiu a precizat că, deși își dorește termene clare pentru implementarea măsurilor, acestea vor fi stabilite doar după evaluarea proiectelor:

„Aș vrea să vin cu termene, dar este nevoie de o echipă și de o evaluare a proiectelor. Mă refer în special la simplificarea vieții cetățeanului.”