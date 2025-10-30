Grindeanu vorbește despre „voci antiamericane” în Guvern: „I-ați văzut cu toții. Și sunt în formă continuată unii”. Ce spune în legătură cu retragerea trupelor americane

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit, joi, într-o conferință de presă, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Șeful PSD a fost întrebat și dacă va cere demisia premierului Ilie Bolojan, după „eșecul” diplomatic privind retragerea trupelor SUA din România.

Într-o conferință de presă, organizată joi, în Gorj, Sorin Grindeanu a vorbit despre „vocile anti-americane” care ar exista în Guvern. Chestionat cu privire la ce voci face referire mai exact, Sorin Grindeanu a explicat: „I-ați văzut cu toții. Și sunt în formă continuată unii. (…) Când ai declarații la rând, ani la rând, în care cataloghezi administrația Trump, președintele Trump în diverse forme. Cum se cheamă asta? (….) E doamna… actual vicepremier Gheorghiu. Am văzut luări de poziții de același tip și la purtătorul de cuvânt al Guvernului. Ceva da mai ușor și la ministrul de Externe”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Totodată, a declarat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu.

„Eu nu am nimic cu doamna vicepremier legat de activitatea laudabila pe care a facut-o la acea fundație. A colaborat cu diverși miniștri PSD în această perioadă.

Am o problemă când devii oficial al statului și ai aceste poziții anti-administrația Trump. În rest felicitări pentru ce a făcut”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Va cere demisia premierului după anunțul retragerii trupelor SUA?

Întrebat dacă va cere demisia premierului sau a altui ministru după „eșecul” diplomatic privind retragerea trupelor SUA, Grindeanu afirmă că așteaptă explicații.

„Nu. Acum aștept să vină în Parlament, să explice românilor de ce am ajuns în această situație, să vină să spună «Domnilor, uitați, spre deosebire de Polonia, de exemplu, noi avem lucrurile așa, așa și așa». Și ministrul de Externe, care, din ce am văzut eu în urmă cu vreo trei săptămâni a avut o întâlnire la Washington, de unde noi, România, am primit asigurări că toate lucrurile sunt la regulă.

Dar mă aștept și la un plan concret, dincolo de ce s-a întâmplat și la explicație. Eu mă aștept ca în Parlament, când se vine, să mi se prezinte și un plan concret despre cum întărim securitatea României, având în vedere ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a anunțat de către partenerul nostru strategic. Asta mă interesează pe mine, să văd cauzele și să văd acel plan concret”, a spus Sorin Grindeanu.