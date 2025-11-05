search
Adevărul
Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru cumpărare de influență și șantaj: a încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui

Omul de afaceri Fănel Bogos, din Vaslui, a fost reținut miercuri seară pentru 24 de ore, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de cumpărare de influență și șantaj, în legătură cu scandalul privind schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Omul de afaceri Fănel Bogos FOTO: Captura video
Omul de afaceri Fănel Bogos FOTO: Captura video

Alături de el a fost reținut și Mihail Aniței, considerat complicele său.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pretins că poate interveni prin intermediul „sistemului său relațional de influență” și că ar beneficia de protecția unor instituții sau persoane cu putere politică.

Fănel Bogos nu a oferit declarații la ieșirea de la audieri, însă avocatul său a afirmat că acuzațiile sunt nefondate.

„Domnul Bogos a fost informat că este cercetat pentru cumpărare de influență, instigare și complicitate la activități șantaj. Considerăm că este vorba despre un război, întrucât clientul meu se consideră victima controalelor repetate ale DSVSA Vaslui. Din aceste tensiuni s-a născut, probabil, acest dosar”, a declarat apărătorul său.

Avocatul a mai precizat că, până în acest moment, nu există nicio referire la persoane politice de rang înalt, cum ar fi premierul, în actele de urmărire penală.

„Domnul Bogos nu a dat declarații și se consideră nevinovat. Urmează să analizăm dosarul după ce vom obține accesul oficial la el”, a mai spus avocatul.

Fănel Bogos se află în arest pentru 24 de ore, iar procurorii urmează să decidă dacă vor solicita instanței arestarea sa preventivă.

În dosarul instrumentat de DNA, care vizează o presupusă rețea de influență formată din politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete, după ce omul de afaceri Fănel Bogos din Vaslui ar fi încercat să obțină sprijin pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, apare menționat și numele lui Ilie Bolojan, potrivit stenogramelor din anchetă.

Surse judiciare precizează însă că Bolojan nu are, în prezent, calitatea de suspect sau inculpat în acest dosar.  

Fănel Bogos este implicat într-un scandal de proporții după ce Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a identificat mai multe nereguli la ferma sa de păsări, inclusiv un focar de Salmonella în 2024. Nemulțumit de deciziile instituției, care a refuzat aprobarea unui dosar de despăgubire de 13 milioane de lei și a cerut supravegherea strictă a fermei, Bogos ar fi pus la cale o rețea de influență complexă pentru demiterea directorului DSVSA. Surse judiciare susțin că afaceristul a cheltuit 1,5 milioane de euro pentru a contacta politicieni, foști membri SIE și SRI, dar și foști magistrați, toți promițându-i sprijin pentru înlăturarea directorului instituției. A obținut și o întrevedere cu premierul Bolojan, fără a avea rezultatul urmărit.  

Fănel Bogos FOTO Facebook
