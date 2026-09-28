PSD nu votează Guvenul Mureșan. Hotărârea a fost luată în unanimitate în Consiliul Politic Național al social-democraților

Consiliul Politic Naţional al PSD s-a reunit luni, 28 septembrie, de la ora 10:30, pentru a decide dacă va susține guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan. Surse politice declară că social-democrații au decis să nu voteze noul guvern.

Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

UPDATE 10:51 - PSD nu votează guvernul Siegfried Mureșan

Social-democrații au decis, în unanimitate, să nu voteze guvernul premierului desemnat.

La rândul său, preşedintele AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea sa nu va vota „un Guvern Mureșan sau cel care urmează după aceea”.

„Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis Simion pe Facebook.

El a susținut, totodată, că este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi „să treacă ţara peste aceste momente grele”.

Săptămâna trecută, pe 21 septembrie, lideri PSD au decis, în unanimitate, ca parlamentarii partidului să nu voteze pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan.

Decizia a fost confirmată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a susținut că formațiunea nu poate susține un Executiv care ar continua politicile promovate de Guvernul Bolojan.

„PSD a decis azi să nu voteze Guvernul Bolojan 2.0. Este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național. Azi decizia a fost în unanimitatea ca recomandarea să fie aceasta, de a nu vota Guvernul Bolojan 2.0”, a spus Sorin Grindeanu.

Joia trecută, pe 24 septembrie, PSD a lansat un atac la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, criticând negocierile pentru formarea noului guvern.

„Românii sunt captivi în spectacolul unor amatori. Amatori, dar aroganți! O piesă în care marii apostoli ai «reformelor» și ai «responsabilității» se bat, fără rușine, în văzul tuturor, pe ministerele unui guvern mort înainte de a se fi născut.

Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiției și toți pe Ministerul Afacerilor Interne și pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerității”, a transmis partidul.

La rândul său, Mureșan a avertizat PSD că un vot împotriva noului Executiv pro-european va transforma PSD într-o „anexă a AUR”.

„PSD nu a luat o decizie finală. Voi propune un guvern pro-european. PSD va trebui să dovedească că este un partid pro-european. Sunt convins că PSD care e deja un partid slăbit va ajunge o anexă a AUR dacă va vota împotriva guvernului meu. Un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea PSD și mine este esențial.

Președintele PSD a spus că au aproape majoritate împreună cu AUR. Ei nu doresc să guverneze pe o agendă pro-europeană, el dorește să întoarcă România în trecut, să controleze statul. Nu văd cum PNL poate vota un guvern PSD. Toți partenerii noștri sunt îngrijorați de o revenire la risipa banului public”, a spus Sigfried Mureșan.