 Hagi a anunțat lotul României pentru meciul cu Bosnia. Ianis Hagi, Rațiu și Drăgușin, OUT! | adevarul.ro
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Hagi a anunțat lotul României pentru meciul cu Bosnia. Ianis Hagi, Rațiu și Drăgușin, OUT!

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Gheorghe Hagi pregătește partida cu Bosnia și Herțegovina cu o formulă de lot diferită față de cea utilizată în confruntarea cu Suedia. Pentru duelul programat astăzi, de la ora 21:45, la București, în etapa a doua din Liga B, Grupa 4 a Ligii Națiunilor, selecționerul a operat mai multe modificări.

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Foto: Facebook @echipanationala

Printre absențele importante se numără Ianis Hagi, fiul selecționerului, dar și Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Dennis Man, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț și Bogdan Racovițan. Astfel, o parte dintre fotbaliștii care au fost implicați în partida de la Solna nu vor face parte din lotul pentru întâlnirea de la București.

Schimbările sunt cu atât mai vizibile cu cât România vine după înfrângerea cu Suedia, scor 1-2. Din echipa care a început acel meci, doar cinci jucători se regăsesc și de această dată în lot: Ionuț Radu, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Tudor Băluță și Louis Munteanu. Hagi este, astfel, nevoit să apeleze la alte variante pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina:

  • 1. Ionuț Radu
  • 12. Otto Hindrich
  • 16. Valentin Cojocaru
  • 2.Tony Strata
  • 3. Matei Ilie
  • 4. Andrei Coubiș
  • 5. Virgil Ghiță
  • 14. Andrei Borza
  • 15. Andrei Burcă
  • 17. Vladimir Screciu
  • 23. Lisav Eissat
  • 6. Tudor Băluță
  • 8. Alexandru Cicâldău
  • 10. Nicolae Stanciu
  • 18. Cătălin Cîrjan
  • 19. David Matei
  • 20. Darius Olaru
  • 21. Olimpiu Moruțan
  • 22. Vlad Dragomir
  • 7. Florin Tănase
  • 9. Louis Munteanu
  • 11. Daniel Bîrligea
  • 13. Valentin Mihăilă.

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