PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul: „Această mascaradă trebuie să înceteze cât mai repede”

PSD a lansat joi un atac la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, criticând negocierile pentru formarea noului guvern. Social-democrații i-au cerut lui Mureșan să își depună mandatul și au susținut că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul Foto: Arhivă

„România este în criză, oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții! PSD denunță mascarada «Guvernului Mureșan» care trebuie să înceteze cât mai repede! Asistăm la o încleștare pe funcții între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni și problemele presante ale țării”, au transmis reprezentanții PSD.

Social-democrații au criticat modul în care se desfășoară negocierile pentru ocuparea portofoliilor ministeriale și a funcțiilor de vicepremieri.

„Românii sunt captivi în spectacolul unor amatori. Amatori, dar aroganți! O piesă în care marii apostoli ai «reformelor» și ai «responsabilității» se bat, fără rușine, în văzul tuturor, pe ministerele unui guvern mort înainte de a se fi născut. Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiției și toți pe Ministerul Afacerilor Interne și pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerității”, a transmis partidul.

PSD a criticat și faptul că Siegfried Mureșan a anunțat că nu își depune mandatul, susținând că acesta nu ar avea susținerea necesară pentru a obține votul majorității parlamentare.

„Atât de mult s-au desprins de pământ, încât, în mod iresponsabil, Siegfried Vasile Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare. Matematica nu este de partea lui. De aceea, PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să își depună cât mai rapid mandatul”, a transmis PSD.

În final, social-democrații au susținut că România are nevoie de un executiv cu puteri depline.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline! Un guvern care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcții!”, a transmis formațiunea.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie, după consultările cu partidele parlamentare. Pentru formarea Guvernului, Mureșan a purtat discuții cu PNL, USR și UDMR, formațiuni care îi oferă în prezent sprijin politic.

Programul de guvernare și lista miniștrilor urmează să fie depuse la Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, după care vor urma audierile și votul de învestitură.

PSD a decis deja să nu voteze pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, iar președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat joi că posibilitatea ca social-democrații să susțină Cabinetul este „extrem de redusă”. Grindeanu a criticat și faptul că Mureșan nu a mers la sediul PSD pentru discuțiile privind formarea Guvernului.