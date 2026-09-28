O deputată AUR a finalizat propriul raport privind anularea alegerilor din 2024: „S-a produs un asasinat al democrației”

Parlamentarul AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, a anunțat că a fost finalizat un raport privind anularea alegerilor din România și motivele invocate pentru această decizie.

Alegerile au fost anulate în decembrie 2024 Foto: Alina Mitran

Gherasim a afirmat că a început demersul pentru a înțelege dacă decizia autorităților de anulare a alegerilor a avut la bază temeiuri legale și dovezi suficiente, precizând că, inițial, a pornit de la premisa că instituțiile statului ar putea avea dreptate.

„Tocmai aceste îndoieli nu mi-au dat pace. Nu m-am apucat de acest raport ca să demonstrez ceea ce credeam deja, ci ca să aflu dacă m-am înșelat. Am citit și am cercetat inclusiv cu gândul că, la capătul drumului, s-ar putea să fiu nevoită să spun: da, statul a avut dreptate”, a declarat ea.

„Raportul este finalizat”

Parlamentarul a relatat că a analizat documente și a discutat cu persoane implicate în încercarea de a reconstitui evenimentele care au precedat și au urmat anularea alegerilor. Potrivit acesteia, raportul este acum finalizat.

„Am ales să caut adevărul acolo unde alții au preferat să lase uitarea să aștearnă praful, pentru cǎ firea mea ca om nu mi-a dat pace. Am studiat documentele, am vorbit cu oamenii, am ascultat, am pus întrebări, am citit, am pus cap la cap piesele acestui puzzle întunecat și, astăzi, vă pot spune că raportul este finalizat”, a afirmat Gherasim.

Ea a precizat că, în ianuarie, a organizat timp de cinci zile dezbateri publice în Parlament, pe care le-a intitulat „Democrația la judecată”. Ulterior, spune parlamentarul, a încercat să inițieze o anchetă parlamentară, însă demersul nu a avut susținerea majorității.

„În ianuarie am numit-o «Democrația la judecată» și am stat cinci zile în Parlament, în dezbateri publice, ascultând, întrebând și cerând explicații. Am încercat apoi să clădim o anchetă parlamentară care să ducă mai departe aceste întrebări, dar, din lipsa majorității, încercarea a fost înăbușită”, a spus ea.

Gherasim: „Voturile lor n-au mai valorat nimic”

În mesajul său, Laura Gherasim face referire la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 și la decizia ulterioară de anulare a alegerilor. Parlamentarul susține că oamenii care au votat au plecat de la urne convinși că votul lor va fi respectat.

„Pe 24 noiembrie 2024, oamenii s-au dus la vot. Au stat la rând cu speranța scrisă în palme, au rupt din timpul lor și al familiilor lor, au fost blamați, au fost obosiți, dar au crezut până în ultima secundă că votul lor valorează ceva. Au intrat în cabine, au pus ștampila și au plecat acasă convinsi că, într-o democrație, odată exprimată, voința lor nu poate fi pur și simplu ștearsă. Și totuși, după câteva zile, voturile lor n-au mai valorat nimic. Alegerile au fost anulate, iar milioane de oameni au aflat că trebuie să o ia de la capăt. Acea neputință m-a urmărit ca o umbră tot drumul de atunci”, a mai afirmat Gherasim.

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Parlamentarul a susținut că raportul nu urmărește apărarea unor persoane, ci verificarea modului în care au fost luate deciziile privind anularea alegerilor.

„Nu scriu aceste rânduri ca un avocat al unor nume, ci ca un om format în spiritul principiilor de drept, care știe că democrația nu este o haină pe care să o purtăm doar când ne place croiala sau persoana de dedesubt, ci este temelia însăși a ființei noastre ca popor liber”, a declarat Laura Gherasim.

„Statul are datoria de a dovedi”

Gherasim a anunțat că va prezenta în perioada următoare elementele pe care susține că le-a identificat în documentele analizate, precum și contradicțiile rezultate în urma cercetării.

„În zilele ce vin, vă voi deschide ușa către acea cronologie dureroasă și voi așeza înaintea ochilor dumneavoastră documentele, contradicțiile și tot ceea ce a rămas ascuns sub vălurile instituționale, pentru că un cetățean liber nu trebuie să accepte cuvântul statului ca pe un adevăr absolut. Statul are datoria de a dovedi, iar noi nu putem doar accepta liniștea asta instituțională care a îmbrăcat totul ca pe ceva normal”, a spus ea.

Gherasim și-a încheiat mesajul afirmând: „Voi arata lumii că ceea ce am trăit atunci nu a fost o întâmplare, ci o sentință dată voinței noastre. Zilele ce vin vor arăta ceea ce unii dintre noi au presimțit de mult: că în România s-a produs, de fapt, un asasinat al democrației.”

Curtea Constituțională a României a decis, în decembrie 2024, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, într-o decizie fără precedent. Hotărârea a venit după desecretizarea unor documente prezentate în ședința CSAT, iar ulterior Parlamentului i-a fost transmis și raportul CSAT privind riscurile de securitate din perioada electorală.

Președintele Nicușor Dan declara, la 6 iunie 2026, că va fi făcut public un raport complet privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, fără să avanseze atunci un termen exact.

„Există mai multe variante de lucru. În tot timpul acesta, au existat şi colective şi rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat, o să avem un raport complet. Nu o să vă dau acum în termen, dar într-un termen rezonabil din momentul ăsta”, a spus șeful statului.