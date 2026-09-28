Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni, 28 septembrie, că nu a avut nevoie „nici de timp de răzgândire, nici de gândire” după ce președintele Nicușor Dan i-a comunicat că va fi nominalizat pentru funcția de șef al Executivului.

„M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea Guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat”, a declarat premierul desemnat la DigiFM.

După ce a fost înștiințat de președinte că va fi nominalizat, acesta i-a spus că vrea, totuși, să discute mai întâi despre modul în care va fi organizat procesul și despre pașii următori.

„Eu am spus foarte bine, mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. (…)

Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia sa a plecat în acea zi în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că discutăm la întoarcerea în țară a domniei sale. Și e lucrul pe care l-am și făcut”, a povestit Mureșan.

El a spus că n-a avut nevoie „nici de timp de răzgândire, nici de gândire” și că și-a asumat de la început această răspundere.

Mureșan susține că Nicușor Dan nu l-a informat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, despre nominalizarea sa.

„Eu nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc sau așa, am spus mulțumesc și am spus haide să vedem cum organizăm acest proces”, a adăugat premierul desemnat.

Mureșan spune că informația potrivit căreia ar fi cerut timp de gândire trebuie clarificată de președintele Nicușor Dan.

„Tocmai de aceea, la momentul la care președintele a ieșit și a făcut anunțul, la cinci și un sfert, eu am scris într-un minut că accept desemnarea, fiindcă pentru mine nu a fost niciodată o chestiune de da sau nu”, a mai spus Mureșan.

Mureșan le-a trimis miniștrilor propuși „scrisori de misiune”

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, audierile miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate vor avea loc luni, 28 septembrie, între orele 14.00 și 20.00, și marți, 29 septembrie, între orele 10.00 și 20.00.

Avizele comisiilor sunt consultative.

Votul de învestitură pentru noul Cabinet este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13.00, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Până atunci, premierul desemnat le-a trimis celor 16 miniștri propuși în viitorul Cabinet câte o „scrisoare de misiune”, în care sunt prezentate prioritățile și obiectivele.

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru”, a transmis Siegfried Mureșan.

Scrisorile sunt personalizate în funcție de responsabilitățile fiecărui minister și, privite împreună, reprezintă un fel de program de guvernare împărțit pe domenii.

Una dintre scrisori îi este adresată lui Radu Miruță, propus pentru funcția de ministru al Apărării Naționale.