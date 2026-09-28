 Siegfried Mureșan clarifică episodul nominalizării ca premier: „Nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc” | adevarul.ro
search
Luni, 28 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Siegfried Mureșan clarifică episodul nominalizării ca premier: „Nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni, 28 septembrie, că nu a avut nevoie „nici de timp de răzgândire, nici de gândire” după ce președintele Nicușor Dan i-a comunicat că va fi nominalizat pentru funcția de șef al Executivului.

M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea Guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat”, a declarat premierul desemnat la DigiFM.

După ce a fost înștiințat de președinte că va fi nominalizat, acesta i-a spus că vrea, totuși, să discute mai întâi despre modul în care va fi organizat procesul și despre pașii următori.

„Eu am spus foarte bine, mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. (…)

Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia sa a plecat în acea zi în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că discutăm la întoarcerea în țară a domniei sale. Și e lucrul pe care l-am și făcut”, a povestit Mureșan.

El a spus că n-a avut nevoie „nici de timp de răzgândire, nici de gândire” și că și-a asumat de la început această răspundere.

Mureșan susține că Nicușor Dan nu l-a informat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, despre nominalizarea sa.

Eu nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc sau așa, am spus mulțumesc și am spus haide să vedem cum organizăm acest proces”, a adăugat premierul desemnat.

Mureșan spune că informația potrivit căreia ar fi cerut timp de gândire trebuie clarificată de președintele Nicușor Dan.

„Tocmai de aceea, la momentul la care președintele a ieșit și a făcut anunțul, la cinci și un sfert, eu am scris într-un minut că accept desemnarea, fiindcă pentru mine nu a fost niciodată o chestiune de da sau nu”, a mai spus Mureșan.

Mureșan le-a trimis miniștrilor propuși „scrisori de misiune”

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, audierile miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate vor avea loc luni, 28 septembrie, între orele 14.00 și 20.00, și marți, 29 septembrie, între orele 10.00 și 20.00.

Avizele comisiilor sunt consultative.

Votul de învestitură pentru noul Cabinet este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13.00, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Până atunci, premierul desemnat le-a trimis celor 16 miniștri propuși în viitorul Cabinet câte o „scrisoare de misiune”, în care sunt prezentate prioritățile și obiectivele.

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru”, a transmis Siegfried Mureșan.  

Scrisorile sunt personalizate în funcție de responsabilitățile fiecărui minister și, privite împreună, reprezintă un fel de program de guvernare împărțit pe domenii.

Una dintre scrisori îi este adresată lui Radu Miruță, propus pentru funcția de ministru al Apărării Naționale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani
stirileprotv.ro
image
Fost director de penitenciar, acuzat că își hărțuia subalterna cu mesaje indecente. „Ești bine pisoi? Miau!” / „Urât că nu răspunzi, mâine ți-o furi”
gandul.ro
image
Locul din Spania unde sunt 26 de grade în octombrie. Ideal pentru concediu
mediafax.ro
image
Gică Hagi face revoluție la națională: patru jucători afară, Stanciu îl scoate pe Ianis din primul unsprezece
fanatik.ro
image
Siegfried Mureșan, premierul desemnat: Dacă PSD se lipește de AUR, va deveni un partid breloc. Au apus vremurile când aveau 45% din Parlament
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Satul din România care a ajuns aproape pustiu. Nea Ion e singurul locuitor: „E aer curat, frumos”. Cu câți bani trăiește pe lună
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Și-a dat demisia și a renunțat la mașină ca să-și cumpere pământ. Afacerea cu care a dat lovitura
observatornews.ro
image
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo
cancan.ro
image
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
newsweek.ro
image
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
prosport.ro
image
Cât câștigă un primar în România în 2026. Salariile din București, marile orașe și localitățile mici
playtech.ro
image
Jaecoo 8 SHS-P: SUV-ul chinezesc cu 462 CP și 7 locuri intră în România la 50.990 de euro
fanatik.ro
image
Angajatorii oferă 400 de lei pe zi pentru o muncă simplă, dar muncitorii nu se înghesuie, în județul cu 10.000 de șomeri
ziare.com
image
Prima luptă în cușcă dintre un polițist și un deținut s-a încheiat după doar 57 de secunde
digisport.ro
image
Scandal în Asia Express! Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, la cuțite. De la ce a pornit cearta: „Nu pot să o bat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România
romaniatv.net
image
Horoscop 28 septembrie 2026. Ultimele zile ale lunii schimbă jocul! Apar vești neașteptate, bani și o șansă pe care unele zodii nu trebuie să o rateze
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore
actualitate.net
image
Orașul viitorului începe să prindă contur în Uruguay. O „națiune digitală” vrea să creeze o nouă civilizație
click.ro
image
Solista Nicoleta Voicu își caută un loc de muncă stabil: „Am fost educatoare și vânzătoare în mall”. Câți bani plătește rata la bănci?
click.ro
image
Scandal în Asia Express! Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, la cuțite. De la ce a pornit cearta: „Nu pot să o bat”
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Ginghis Han și curtea sa. Reconstrucție la Muzeul Mongoliei Interioare din Hohhot, China
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent
image
Orașul viitorului începe să prindă contur în Uruguay. O „națiune digitală” vrea să creeze o nouă civilizație

OK! Magazine

image
„Slavă Domnului, asta îmi face mie viața mult mai ușoară!” Mesajul pe care i l-ar fi scris Charles unei foste iubite despre moartea Dianei