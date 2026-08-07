 Cine este omul din spatele site-ului pentru suspendarea lui Nicuşor Dan. Firma sa a primit peste 10 milioane de lei de la AUR | adevarul.ro
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Cine este omul din spatele site-ului pentru suspendarea lui Nicuşor Dan. Firma sa a primit peste 10 milioane de lei de la AUR

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Platforma lansată pentru susținerea suspendării președintelui Nicușor Dan a fost înregistrată pe numele unui web designer din Republica Moldova. Firma acestuia a primit milioane de lei de la AUR pentru servicii de promovare online în ultimii ani.

George Simion cere suspendarea lui Nicuşor Dan. FOTO: colaj/Facebook
George Simion cere suspendarea lui Nicuşor Dan. FOTO: colaj/Facebook

Domeniul suspend.ro, folosit pentru demersul de suspendare a președintelui Nicușor Dan, a fost înregistrat pe 11 iulie de AUR, conform datelor publice ale RoTLD, instituția care gestionează domeniile de internet „.ro”.

Potrivit unei investigații realizate de Public Record, datele de înregistrare indică adresa de e-mail a lui Nicolae Capcelea, un cetățean din Republica Moldova care lucrează în domeniul graficii și al dezvoltării web.

În ceea ce priveşte numărul de telefon trecut la înregistrarea domeniului, acesta este asociat cu Marius Dorin Lulea, unul dintre fondatorii AUR, care a fost îndepărtat de la conducerea partidului la finalul anului 2025, dar spune că a rămas membru al formațiunii.

FOTO: screenshot RoTLD
FOTO: screenshot RoTLD

Cine este Nicolae Capcelea

Nicolae Capcelea este administratorul firmei Follow Digital Solutions SRL, companie care a primit peste 10 milioane de lei de la AUR în ultimii ani pentru servicii de comunicare și promovare online.

Firma a fost înființată în 2021, iar în același an a început să primească bani de la partidul condus de George Simion. Potrivit unui raport publicat de Expert Forum, prima plată făcută de AUR către companie a fost de 35.000 de lei pentru servicii publicitare.

Cele mai mari sume au fost încasate în perioada 2024-2025, când România a trecut prin mai multe runde de alegeri - locale, parlamentare și prezidențiale, când datele publice arată că Follow Digital Solutions a primit peste 10,6 milioane de lei de la AUR pentru activități de promovare electorală în mediul online.

De asemenea, Public Record citează surse care susţin că firma lui Nicolae Capcelea ar fi contribuit și la campania electorală a europarlamentarului polonez Patryk Jaki şi că domeniul mega2025.eu, asociat proiectului „Make Europe Great Again”, a fost înregistrat în 2025 tot pe numele Follow Digital Solutions.

De altfel, datele domeniului indică faptul că acesta figurează în continuare pe numele companiei.

Fosta asociată  alui Nicolae Capcelea, interzisă în Ucraina

În trecut, Nicolae Capcelea a fost asociat în firma Follow Digital Solutions cu Iulia Rodica Modiga, care a ieșit din companie în august 2024.

Potrivit informațiilor publice de pe contul său de Facebook, Iulia Rodica Modiga a lucrat între 2016 și 2019 la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, instituție desființată între timp. Ea apare, de asemenea, ca vicepreședinte al platformei unioniste Acțiunea 2012, unde George Simion a fost, la rândul său, lider, și a ocupat funcția de redactor-șef al publicației InfoPrut.ro.

Ce spune Ilie Bolojan despre o eventuală suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan

Contactată de jurnalişti, Iulia Modiga a spus că a părăsit firma lui Capcelea deoarece activitatea companiei nu i se potrivea la acel moment. Întrebată cum l-a cunoscut pe fostul asociat, aceasta a răspuns: „Suntem unioniști. Noi ne doream unirea cu Basarabia”.

Iulia Rodica Modiga a avut în trecut și interdicție de intrare în Ucraina. Ea a explicat că măsura a fost luată de autoritățile ucrainene în contextul activității sale privind comunitățile românești din această țară.

„Am avut interdicție de intrare în Ucraina până în 2018, dacă nu mă înșel. Timp de cinci ani, pentru că au motivat ei, în limba rusă, (…) mi-au scris într-un document pe care l-am primit la vamă că aș fi fost un pericol la adresa suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, pentru că scriam despre comunitățile de români din Ucraina. (…) Și cam ăsta era motivul, în perioada aia foarte multe persoane primeau interdicții în Ucraina (…)”, a declarat aceasta.

Marius Lulea, despre site

Nici George Simion, liderul AUR, şi nici web desingner-ul moldovean Nicolae Capcelea nu au oferit niciun pucnt de vedere până la publicarea articolului.

În schimb, Marius Lulea a răspuns pe contul de WhatsApp asociat numărului de telefon folosit la înregistrarea domeniului suspend.ro. El a spus că nu știe cine a înregistrat site-ul și că nu are legătură cu această inițiativă, dar că va solicita schimbarea numărului de contact.

Despre Nicolae Capcelea, Lulea a declarat: „A fost membru Acțiunea 2012. Un băiat foarte deștept. Nu este deloc implicat politic, zero implicare politică. Nu este membru de partid. El se ocupă de campanii și alte chestiuni care țin de online precum pagini oficiale de Facebook, pagini web pentru diverse campanii, ș.a.m.d..”

Totodată, Marius Lulea a precizat că este în continuare membru AUR, însă nu participă la deciziile partidului în această perioadă.

„La ultimul congres s-a înființat un institut ca să se zică că am și eu o funcție, dar pe moment există divergențe privind direcția de continuare a proiectului și am decis că aștept, dar nu validez prin prezența mea”, a spus acesta.

Referitor la suspendarea președintelui Nicușor Dan, Lulea a afirmat că nu se opune demersului, dar consideră că acesta nu are șanse să producă efecte.

„Președintele este suspendat numai dacă PSD sau PNL-USR doresc asta. Nu văd această posibilitate căci președintele e mielușel deoarece de ei a fost pus acolo”, a declarat Marius Dorin Lulea.

Vă reamintim că AUR a anunțat lansarea platformei suspeND.ro pe 11 iulie, afirmând că inițiativa este motivată de faptul că președintele „nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția”.

Potrivit partidului, platforma va afișa numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția parlamentarilor față de suspendare și numărul persoanelor care susțin demersul, astfel încât românii să poată urmări pe site evoluția procedurii parlamentare.

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