 Bloomberg: România vrea să plătească pentru a păstra militarii americani. Investiția de 4 miliarde de euro care vizează baza Mihail Kogălniceanu | adevarul.ro
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Bloomberg: România vrea să plătească pentru a păstra militarii americani. Investiția de 4 miliarde de euro care vizează baza Mihail Kogălniceanu

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România intenționează să acopere o parte din costurile suportate de Statele Unite pentru menținerea trupelor americane pe teritoriul său, în încercarea de a consolida prezența militară a Washingtonului în regiune, potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.

Soldați americani
Soldați americani Foto: Shuterstock

În paralel, Bucureștiul pregătește investiții de aproximativ 4 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu, de la Marea Neagră, pentru a putea găzdui mai mulți militari americani sau din alte state aliate.

Potrivit Bloomberg, România s-a alăturat Poloniei și statelor baltice în demersurile de a oferi stimulente financiare personalului militar american. Inițiativa vine într-un moment în care tensiunile din regiunea Mării Negre se intensifică, iar administrația de la Washington analizează prezența militară a SUA în Europa.

Sursele citate, care au solicitat să-și păstreze anonimatul, au precizat că autoritățile române intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de euro, echivalentul a 4,5 miliarde de dolari, până în 2040, în baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Investițiile ar urma să îmbunătățească infrastructura și condițiile oferite militarilor străini.

SUA ar putea reduce din nou numărul militarilor din Europa

România găzduiește în prezent aproximativ 1.000 de militari americani și a fost primul stat european afectat de reducerile de efective decise de administrația președintelui Donald Trump anul trecut.

Pentagonul urmează să finalizeze până la sfârșitul anului o evaluare a prezenței militare americane în Europa, care ar putea conduce la noi reduceri ale efectivelor. În acest context, Bucureștiul încearcă să consolideze cooperarea militară cu Washingtonul și să mențină România în poziția de aliat strategic important pe flancul estic al NATO.

Demersurile au loc în condițiile în care România se confruntă cu unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană.

Autoritățile române intenționează să crească cheltuielile pentru apărare până la 5% din produsul intern brut, în conformitate cu obiectivele asumate în cadrul NATO, față de aproximativ 2,5% în prezent.

Franța oferă sprijin României pentru apărarea la Marea Neagră

În paralel cu eforturile de consolidare a prezenței militare aliate, România se confruntă cu o intensificare a tensiunilor de securitate în regiunea Mării Negre, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, intrat în al cincilea an.

România, stat membru al Uniunii Europene care are cea mai lungă frontieră comună cu Ucraina, investighează dacă dronele care au lovit două nave comerciale în apropierea apelor sale teritoriale în ultimele zile aparțineau Rusiei, a declarat Nicușor Dan pentru Bloomberg TV.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că a avut o întâlnire cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în cadrul căreia i-a transmis preocuparea României în legătură cu recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

„Parteneriatul strategic dintre România și Franța rămâne un pilon al securității noastre comune. I-am transmis profunda îngrijorare a României cu privire la recentele atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru securitatea navigației în regiune”, se arată într-o postare pe X a președintelui Nicușor Dan.  

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