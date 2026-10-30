 Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat la CNN că România susține o prezenţă militară americană mai puternică în țara noastră | adevarul.ro
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Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat la CNN că România susține o prezenţă militară americană mai puternică în țara noastră

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Consilierul prezidenţial Marius Lazurca a declarat într-un interviu acordat CNN că se află la Washington pentru a discuta cu interlocutorii americani despre situaţia din regiunea Mării Negre, subliniind că situaţia de securitate este foarte gravă, dar şi că România devine tot mai puternică pe zi ce trece.

Marius Lazurcă
Marius Lazurcă, consilier prezidențial Foto: Mediafax

Întrebat ce i-au spus oficialii americani în condiţile în care se află în Statele Unite pentru a susţine ideea că o prezenţă militară americană solidă serveşte intereselor americane, Lazurca a explicat: „Este un dialog în desfăşurare. Aş spune că dialogul şi discuţiile au fost calde şi cordiale şi sperăm că rezultatul acestora va fi pozitiv nu doar pentru România, ci şi pentru Statele Unite şi, aş spune, pentru întreaga lume occidentală”.

O altă întrebare la care a trebuit să răspundă oficialul român a fost dacă, în opinia sa, şansele de a obţine din partea Statelor Unite cooperarea dorită în domeniul securităţii ar creşte în condiţiile în care democraţii ar câştiga controlul în Camera Reprezentanţilor şi, eventual, în Senat, scrie News.

„Nu am niciun motiv să mă plâng de cooperarea în domeniul securităţii pe care o avem în prezent şi suntem încrezători că relaţia noastră cu Statele Unite va funcţiona şi în viitor aşa cum a funcţionat până acum. Aşadar, suntem mulţumiţi de ceea ce am avut până în prezent şi încrezători în ceea ce ne rezervă viitorul”, a replicat Marius Lazurca.

El a subliniat că se află  la Washington pentru a discuta cu interlocutorii americani despre situaţia din regiunea Mării Negre.

„Am văzut ceea ce aţi prezentat cu câteva minute în urmă despre situaţia gravă de la Kiev. Trebuie să vă spun că România se confruntă cu o situaţie similară (n.r. - în ceea ce priveşte intensitatea atacurilor ruseşti) în Marea Neagră. Până în prezent, peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră. Peste 115 drone ne-au încălcat spaţiul aerian. Aşadar, ne confruntăm cu o situaţie de securitate foarte gravă. România devine tot mai puternică pe zi ce trece, este capabilă să doboare unele dintre drone şi să apere frontiera Alianţei Nord-Atlantice, dar, în acelaşi timp, ştim că avem nevoie de ajutorul tuturor aliaţilor noştri şi, în special, de ajutorul Statelor Unite. Din acest motiv, susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”, a declarat consilierul prezidenţial pentru securitate naţională.

Răspunzând unei întrebări, el a admis că măsurile de până acum nu s-au dovedit suficient de descurajatoare.

„În acelaşi timp, trebuie să ne amintim că lucrurile sunt în continuă schimbare, că este vorba despre un proces şi că încercăm împreună, ca aliaţi, să ne adaptăm unei situaţii care evoluează permanent. Trebuie să ne adaptăm unor circumstanţe foarte schimbătoare. Din acest punct de vedere, desigur, există loc de îmbunătăţiri, dar ne bucurăm să vedem că aliaţii şi-au exprimat solidaritatea şi că mulţi dintre ei au trimis în România capabilităţi militare noi şi moderne. Suntem capabili să construim o capacitate de descurajare în regiunea Mării Negre prin propriile eforturi, dar şi prin solidaritatea aliaţilor, în special cu ajutorul Statelor Unite”, a punctat Lazurca.

El a invocat totodată faptul că 72% dintre români şi-ar dori consolidarea relaţiei cu Statele Unite, procent care este cu mult peste media Uniunii Europene.

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