Simion își mobilizează simpatizanții: „Țara nu mai există! România se ridică și nimeni nu ne mai poate opri de data asta!”

Președintele AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, un atac dur la adresa guvernării, susținând că România se confruntă cu sărăcie, depopulare accelerată și creșteri dramatice ale prețurilor. Simion a afirmat că țara este „în prăpăd”, iar județul Mehedinți plătește facturi la energie „mai mari decât în Germania”, în ciuda resurselor locale.

În fața membrilor AUR Mehedinți, Simion a vorbit despre o „realitate ignorată de politicienii de la centru”, descriind situația din comunitățile mici drept critică:

„Tinerii pleacă, pensionarii abia supraviețuiesc, familiile trăiesc cu frică la fiecare factură care vine. Prețurile cresc, salariile stau pe loc, iar statul a ajuns să te taxeze pentru apa care curge de sus, pentru soare sau pentru că respiri în curând”, a afirmat acesta, potrivit Agerpres.

Simion a criticat situația economică a Mehedințiului, considerând anormal ca un județ cu producție de energie să plătească utilități la prețuri ridicate:

„Într-o țară în care produci energie, cum este posibil să ai facturi mai mari decât în Germania? Cum este posibil ca Mehedințiul, cu hidrocentrale, cu Dunărea, cu potențial turistic uriaș, să fie împins în sărăcie de decizii politice luate la București?”, a spus liderul AUR, prezent la Drobeta-Turnu Severin.

Acesta a acuzat Guvernul Bolojan că ar adopta politici care generează scumpiri, inflație și instabilitate economică.

„Nu mai este timp de tăcere!”

Simion a lansat și un apel mobilizator către simpatizanții AUR din Oltenia:

„În țară este jale, în țară este prăpăd. Țara nu mai există! Nu poți să ai doar insule de prosperitate în București, Timișoara sau Cluj, iar în rest să fie angajat la stat ca soluție sau să trăiești din ce trimit copiii plecați în străinătate!...Oltenilor, nu mai este timp de frică, nu mai este timp de tăcere. România se ridică și nimeni nu ne mai poate opri de data asta!”

Evenimentul a avut loc în cadrul conferinței județene AUR Mehedinți, unde deputatul Eduard Koler a fost desemnat președinte al organizației județene.