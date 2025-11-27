George Simion cere demisia lui Ionuț Moșteanu, după scandalul diplomei de licență: „Un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României”

George Simion a solicitat public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce au ieșit la iveală problemele legate de diploma acestuia de licență. Simion susține că „un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României” și afirmă că Moșteanu „nu mai are credibilitate”.

George Simion acuză și partidele din coaliție, în special USR, că „își dă astăzi arama pe față, pentru că niciunul dintre miniștrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce”.

Într-un comunicat oficial, liderul AUR subliniază că Moșteanu „a mințit în acte oficiale statul român”, trecând în CV o facultate și o specializare inexistente pentru a putea ocupa funcții bine plătite.

„Ionuț Moşteanu trebuie să demisioneze urgent! De aproape 10 ani se perindă prin funcții înalte ale statului român cu o facultate neterminată şi specializări inventate, schimbându-și biografia după interesul de moment”, spune George Simion.

Ministrul Apărării ar fi susținut inițial că a absolvit Universitatea Athenaeum din București, specializarea Management, între 1996–2000, însă universitatea a confirmat că Moșteanu nu a fost niciodată student și că specializarea nici nu funcționa în acea perioadă. Abia după izbucnirea scandalului, Moșteanu a recunoscut că a greșit și a publicat o diplomă de la Universitatea Bioterra, obținută în 2015.

„Jonglerie” cu anii și facultățile

George Simion mai acuză că ministrul și-ar fi „cosmetizat” studiile, prezentând informații false în CV, modificând anii și facultățile absolvite. În perioada în care și-ar fi cosmetizat studiile, Moșteanu a intrat în guvernul tehnocrat, în decembrie 2015, ca consilier de ministru și apoi secretar de stat la Transporturi, pe funcții pentru care erau obligatorii studiile superioare.

„În loc să declare proaspăta diplomă de la Bioterra, s-a prezentat în CV-uri ca absolvent „vechi” de Athenaeum, iar mai târziu a mutat şi studiile la Bioterra în anii ’90, deşi astăzi admite că a susținut licența abia în 2015. Este o jonglerie cinică cu anii şi cu facultățile, care arată un tipar clar de fals şi disimulare”, se arată în comunicatul liderului AUR.

George Simion a concluzionat că Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze urgent, considerând că problemele legate de credibilitate îl fac incompatibil cu funcția de ministru al Apărării.

Joi, 27 noiembrie, Ionuț Moșteanu a postat pe Facebook diploma de licență pe care susține că a obținut-o în septembrie 2015, la Universitatea Bioterra, dar pe care a ridicat-o abia în 2018. Documentul arată că a finalizat specializarea „Inginerie Managerială”, cu durata studiilor de 5 ani, într-un interval universitar cuprins între 1995 și 1999.