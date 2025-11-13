search
AUR conduce detașat în clasamentul intenției de vot pentru parlamentare. Partidul a ajuns la aproape 50% in mediul rural și la 30% în urban

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro - INSCOP Research, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, AUR conduce în clasamentul intenției de vot pentru parlamentare. Formațiunea condusă de George Simion fiind pe primul loc cu 30% în urban și 49% în rural. PSD ocupă locul al doilea cu 19%, respectiv 21%.

George Simion FOTO: AUR
George Simion FOTO: AUR

30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS, 4% POT, iar 2% SOS România. 1% dintre aceștia aleg alt partid, în timp ce 1% un candidat independent.

691577df8e93e Captură de ecran 2025 11 13 081556 png

Întrebați cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 49% dintre locuitorii din mediul rural își exprimă preferința pentru AUR, 21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR, 3% pentru UDMR, 3% pentru alt partid, 2% pentru POT, 2% pentru SOS România, 1% pentru SENS, iar 1% pentru un candidat independent.

691578056090a Captură de ecran 2025 11 13 081626 png

Barometrul Informat.ro- INSCOP relevă diferențe consistente între opțiunile de vot din mediul urban unde competiția se echilibrează între AUR, PSD, USR și PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferințele electorale, urmat la distanță mare de PSD. Această structură reflectă nu doar opțiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică și la discursul public. Urbanul, expus la diversitate mediatică și o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferințe diverse. Ruralul, în schimb, funcționează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de rețele tradiționale care, pe fondul problemelor sociale și economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecție”, a transmis Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.  

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie -3 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Pentru a obține date relevante statistic pe segmente socio-demografice, sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice), însă a fost aplicat pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1100 de respondenți în cazul cărora adresăm, de regulă, 25-30 de întrebări.

