 „Conflict de interese cât turnul televiziunii”. Dragoș Pătraru, reacție dură la TVR după interviurile acordate de liderii AUR | adevarul.ro
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„Conflict de interese cât turnul televiziunii”. Dragoș Pătraru, reacție dură la TVR după interviurile acordate de liderii AUR

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Interviurile cu liderii AUR George Simion și Dan Dungaciu, realizate în aceeași săptămână la TVR, au readus în discuție independența editorială a televiziunii publice nu doar în mediul online, ci şi printre jurnalişti, iar Dragoș Pătraru reclamă un posibil conflict de interese.

Monica Ghiurco şi Dan Dungaciu, în emisiunea incriminată.
Monica Ghiurco şi Dan Dungaciu, în emisiunea incriminată. Foto: captură video TVR

Cunoscutul jurnalist Dragoș Pătraru a criticat, în ediția de joi, 8 octombrie, a emisiunii „Starea Nației”, difuzată chiar la TVR 1, faptul că jurnalista Monica Ghiurco, reprezentantă AUR în Consiliul de Administraţie al televiziunii publice, l-a intervievat pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR. Dragoș Pătraru consideră că realizarea unor interviuri cu reprezentanții unui partid politic chiar de către persoane desemnate de aceeași formațiune în conducerea televiziunii publice ridică mari probleme de independență editorială şi reprezintă un „conflict de interese cât turnul televiziunii”.

Controversa a apărut după două interviuri cu reprezentanți ai AUR, difuzate la TVR în aceeași săptămână. Marți, 6 octombrie, Dana Chera l-a avut invitat pe liderul partidului, George Simion, iar joi, 8 octombrie, Monica Ghiurco a discutat cu Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele formațiunii, în emisiunea „Dezacorduri de pace”.

„Îngrijorarea cetățenilor este legitimă”

Cele două interviuri cu preşedintele AUR George Simion şi, respectiv, prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu, la doar o zi diferenţă, a stârnit un val de reacţii pe social media, în contextul în care noua şefă televiziunii naţionale a fost propusă chiar de acest partid. Controversa nu este însă legată de directorul interimar Sorina Matei, ci de jurnalista Monica Ghiurco.

În emisiunea „Starea Nației”, Dragoş Pătraru a vorbit despre reacțiile stârnite de apariția lui George Simion la televiziunea publică și despre felul în care ar trebui să fie abordate discursurile politice controversate.

„A fost o întreagă nebunie pe net zilele astea cu interviul luat de Dana Chera marți lui George Simion, aici la TVR. De la «bă, ce caută Simion la TVR?» până la «Aha, a luat AUR conducerea, s-a deschis robinetul pentru auriști!». Dincolo de violența limbajului, care arată că ăia care se dau educați și democrați contribuie în egală măsură, dacă nu cumva mai mult, la adâncirea prăpastiei dintre noi, îngrijorarea cetățenilor este legitimă”, a spus Dragoş Pătraru.

Realizatorul consideră că prezența reprezentanților tuturor partidelor la TVR nu ar trebui interzisă, dar că interviurile trebuie să permită verificarea afirmațiilor invitaților și confruntarea acestora cu argumente.

„E o discuție foarte importantă asta. Poate fi televiziunea publică tribună pentru discursul ăsta liberticid, extremist? Eu cred că nu. Ei bine, cum facem asta? Nu interzicând accesul, ci cu jurnaliști care într-adevăr apără democrația, care sancționează discursul extremist, care combat răspunsurile invitaților cu argumente și nu renunță până când nu primesc un răspuns. Și Dana Chera a reușit în mare parte să-l arate pe Simion așa cum este, gol”, a precizat realizatorul emisiunii „Starea Nației”.

De ce „conflict de interese” în cazul Monică Ghiurco

Pe de altă parte, consideră Dragoş Pătraru, interviul realizat de Monica Ghiurco cu Dan Dungaciu este cu totul şi cu totul altă poveste, în condiţiile în care jurnalista este membră a Consiliului de Administrație al TVR, unde a fost desemnată pentru a ocupa această poziţie chiar la propunerea AUR, iar invitatul său, Dan Dungaciu este prim-vicepreședintele partidului care a pus-o în funcţie.

 „Discuțiile cu extremiștii nu pot fi găzduite însă de jurnaliști care au fost desemnați de partidul AUR să facă parte din Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice. E cazul Monicăi Ghiurco, care tocmai l-a intervievat înainte de emisiunea asta pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR.

Surse: Aglomeraţie de candidaţi pentru şefia TVR. Cine sunt numele vehiculate şi ce susţinere politică au

Am înregistrat înainte de această emisiune, nu știu cum a decurs interviul, dar aș vrea să semnalez acest conflict de interese cât turnul televiziunii. Cum să permiți așa ceva? Publicul trebuie să știe și să acționeze”, a spus Dragoş Pătraru chiar în direct la TVR 1, în timpul emisiunii sale, „Starea Naţiunii”.

 „Lăsați insinuările”

De partea cealaltă, Monica Ghiurco respinge criticile, pe care le consideră simple speculaţii.

„Lăsaţi insinuările”, a răspuns ea la un comentaiu publicat la o postare prin care își promova interviul cu Dan Dungaciu, în care cineva a întrebat-o dacă se află în conflict de interese, așa cum susținuse Dragoş Pătraru.

„Nu, nu sunt în conflict de interese, aveți cumva vreun text de lege pe care presupun că credeți că-l încalc? În rest, lăsați insinuările în ce mă privește și urmăriți doar ce vă place și ce nu vă tulbură! O seară frumoasă vă doresc şi eu!”, a scris jurnalista Monica Ghiurco.

Apelul lansat de Active Watch

Și ActiveWatch trage un semnal de alarmă cu privire la un posibil conflict de interese la TVR. Organizația subliniază că nu este vorba despre o acuzație la adresa persoanelor implicate, ci despre o problemă sistemică generată de Legea nr. 41/1994, care permite numirea unor jurnaliști din corpul editorial în CA de către actorii politici. Potrivit ActiveWatch, această practică afectează grav independența editorială, neutralitatea și audiențele instituției. În timp ce Monica Ghiurco a respins acuzația invocând lipsa unor interdicții în legislația națională, organizația reamintește că Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), în vigoare din 2025, obligă statele membre să garanteze independența editorială și să prevină conflictele de interese. În acest context, ActiveWatch face un apel urgent către Parlament și Ministerul Culturii să modifice legislația națională pentru a o alinia la standardele europene.

Dragoș Pătraru ar putea reveni cu Starea Nației la TVR1, la 8 ani după ce a fost dat afară de fosta conducere

Legătura AUR cu actuala conducere a TVR

Toate aceste discuţii apar într-un context mai larg, marcat de schimbări la conducerea televiziunii publice și de dispute privind numirile din structurile sale de conducere, după ce Sorina Matei, propusă de AUR, a preluat funcția de director general interimar al TVR pentru 60 de zile, cu sprijinul PSD.

După ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea Parlamentului privind instalarea vechii conduceri a televiziunii, în urma unei sesizări de neconstituţionalitate depuse de AUR, acelaşi partid a propus-o ca director interimar al TVR pe jurnalista Sorina Matei, nominalizarea trecând cu ajutorul voturilor primite de la PSD, dar declanşând încă din acel moment critici mai ales din partea PNL şi USR.

Astfel, Sorina Matei a înlocuit-o pe Adriana Săftoiu, numită la propunerea Guvernului Bolojan, şi în acelaşi timp, Monica Ghiurco a fost desemnată de AUR în Consiliul de Administrație al televiziunii publice.

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