 Sorina Matei o înlocuiește pe Adriana Săftoiu la șefia TVR. Răzvan Dincă revine la Radio România. Numiri după decizia CCR | adevarul.ro
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Sorina Matei o înlocuiește pe Adriana Săftoiu la șefia TVR. Răzvan Dincă revine la Radio România. Numiri după decizia CCR

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Schimbare de conducere la TVR şi Radio România, după decizia Curții Constituționale privind componența Consiliilor de Administrație. Noii interimari au fost aprobați marți de Parlament cu voturile PSD, AUR și ale formațiunilor suveraniste.

tvr plus disponibila dupa aproape o luna jpg
Foto: arhivă

TVR și Radio România au rămas fără conducerile instalate în urmă cu aproape un an, după ce deciziile Curții Constituționale privind Consiliile de Administrație au produs efecte juridice.

În acest context, Parlamentul a aprobat marți, 8 septembrie, două numiri interimare: jurnalista Sorina Matei va conduce Televiziunea Română, iar Răzvan Dincă revine la conducerea interimară a Societății Române de Radiodifuziune.

Deciziile au fost luate în ședința Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Pentru cele două numiri au votat parlamentarii PSD, AUR și cei ai formațiunilor suveraniste.

Schimbarea vine în urma unui conflict început în noiembrie 2025, când Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radio România și, ulterior, conducerile celor două instituții. Adriana Săftoiu a preluat atunci conducerea TVR, în timp ce Robert Cristian Schwartz a ajuns la Radio România.

AUR a contestat la Curtea Constituțională modul în care au fost repartizate locurile din cele două Consilii de Administrație. Formațiunea a susținut că distribuirea mandatelor nu respecta ponderea grupurilor parlamentare și că AUR nu primise numărul de reprezentanți care îi revenea în funcție de configurația Parlamentului.

CCR a admis sesizările pe 29 aprilie 2026 și a declarat neconstituționale hotărârile Parlamentului referitoare la componența celor două CA-uri, stabilind că repartizarea locurilor trebuie făcută ținând cont de configurația politică și de ponderea grupurilor parlamentare.

Deși deciziile au fost pronunțate în primăvară, motivările au ajuns să fie publicate abia la începutul lunii septembrie, iar publicarea în Monitorul Oficial a declanșat efectele juridice ale hotărârilor Curții.

În aceste condiții, conducerile instalate în baza Consiliilor de Administrație contestate nu mai puteau continua în forma în care fuseseră numite, astfel că Adriana Săftoiu și Robert Cristian Schwartz şi-au pierdut funcţiile.

Pentru ca cele două instituții să nu rămână fără conducere până la reluarea procedurii, Parlamentul a apelat la soluția interimatului: Sorina Matei va asigura conducerea TVR, iar Răzvan Dincă va reveni la Radio România, de această dată cu un mandat interimar.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei
Sorina Matei Foto: Facebook

Sorina Matei ar urma să preia conducerea interimară a Televiziunii Române pentru o perioadă de 60 de zile şi să o înlocuiască pe Adriana Săftoiu, dacă propunerea va trece de toate etapele parlamentare. Miercuri, jurnalista este programată pentru audierea în comisiile de specialitate, iar ulterior nominalizarea va ajunge la votul final.

Sorina Matei are o experiență de aproape trei decenii în presă. Și-a început cariera în 1997, în presa scrisă, unde a lucrat aproximativ șase ani ca jurnalist și reporter special. A fost reporter la „Jurnalul Național”, iar în această perioadă s-a concentrat în special pe politica internă.

În 2003 a trecut în televiziune, la Antena 1 și Antena 3, unde a lucrat ca reporter și a coordonat secția Politic. Ulterior, a trecut prin B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

Timp de aproximativ 12 ani, Sorina Matei a fost acreditată la Palatul Cotroceni și a urmărit activitatea președinților Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Băsescu. În această perioadă a devenit unul dintre jurnaliștii cu cea mai îndelungată experiență pe această zonă.

Pe lângă politică, s-a specializat în jurnalismul de investigație și în domeniul justiției, publicând de-a lungul anilor anchete și dezvăluiri care au vizat sistemul judiciar și au generat reacții în spațiul public.

În octombrie 2025, Sorina Matei s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax, unde și-a continuat activitatea jurnalistică.

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