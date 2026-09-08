PNL, vehement după numirea Sorinei Matei la TVR: „PSD să explice public de ce a dat TVR pe mâna forțelor extremiste și ce a primit în schimb”

PNL lansează acuzații grave după votul prin care Sorina Matei a ajuns la conducerea interimară a TVR. Liberalii vorbesc despre o înțelegere între PSD și AUR și susțin că social-democrații au pus televiziunea publică la dispoziția formațiunii lui George Simion.

Votul din Palement pentru şefia TVR şi Radio România a stârnit indignarea PNL. Foto: Inquam

La scurt timp după votul din Parlament, marți, 8 septembrie, PNL a transmis un comunicat în care acuză PSD că a susținut propunerea AUR pentru conducerea interimară a TVR.

Liberalii afirmă că cele două partide „lucrează împreună” și își susțin reciproc oamenii și interesele, iar de această dată miza este una dintre cele mai importante instituții de informare din România. În acest context, PNL îi cere PSD să explice public de ce a susținut propunerea AUR pentru șefia TVR și „ce a primit în schimb”. Formațiunea invocă și contextul de securitate în care se află România și avertizează asupra riscului ca televiziunea publică să devină parte a unui „troc politic”.

„PSD pune televiziunea publică pe mâna AUR

PSD a făcut astăzi un pas extrem de grav: a votat propunerea AUR pentru conducerea televiziunii publice.

Nu este o simplă numire. Este rezultatul unei înțelegeri politice între PSD și AUR, prin care social-democrații au decis să dea pe mâna unui partid extremist una dintre cele mai importante instituții de informare din România.

Votul de astăzi confirmă ceea ce am spus în urmă cu o săptămână: PSD și AUR lucrează împreună și își votează reciproc oamenii și interesele. De această dată, miza este însă mult mai mare: televiziunea națională.

TVR este o instituție plătită de toți românii. Prin intermediul ei se informează milioane de oameni. Într-un moment în care România este la granița unui război, iar dezinformarea și propaganda reprezintă amenințări reale, controlul informației publice nu poate deveni moneda unui troc politic între PSD și forțe extremiste.

Este cu atât mai grav cu cât AUR promovează constant mesaje anti-europene și preia narative care afectează încrederea românilor în instituțiile statului, în Uniunea Europeană și în parteneriatele strategice ale României.

PSD trebuie să explice public de ce a ales să pună televiziunea națională pe mâna forțelor extremiste și ce a primit în schimb.

Informarea corectă a românilor este o chestiune de interes național și de securitate națională. TVR nu este televiziunea PSD și nu este televiziunea AUR. Este televiziunea tuturor românilor”, a transmis PNL.