Dragoș Pătraru ar putea reveni cu Starea Nației la TVR1, la 8 ani după ce a fost dat afară de fosta conducere

Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, negociază cu TVR1 revenirea pe micile ecrane. În urmă cu 8 ani el a fost dat afară de conducerea de atunci, în urma unor dezvăluiri.

Potrivit Pagina de Media, Comitetul director al TVR a aprobat deja „începerea negocierilor dintre SRTv şi Asociaţia Starea Naţiei, în vederea încheierii unui contract".

Emisiunea ar putea reveni pe TVR1 după 8 ani de absență, fiind stabilită și componența comisiei care va negocia cu Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii. „Starea Nației” ar urma să fie difuzată o dată pe săptămână.

În urmă cu câteva săptămâni, Dragoş Pătraru spunea într-un live că ar dori să furnizeze TVR, gratuit, o emisiune săptămânală. "Nu cred că ar accepta nici aşa", spunea el ironic.

În urmă cu opt ani, conducerea Televiziunii Române a decis scoaterea de pe post a emisiunii „Starea Naţiei“, realizată de Dragoş Pătraru, potrivit unei notificări transmise jurnalistului şi semnată de directoarea instituţiei, de atunci, Doina Gradea.

Decizia a venit după scandalul înregistrărilor audio făcute publice de Dragoş Pătraru în care este surprins modul în care Doina Gradea priveşte meseria de jurnalist.

În ele preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, este surprinsă în timp ce afirmă despre o reporteriţă a postului public că are „un cap de porc“, pentru că i-a adresat insistent o întrebare primarului Capitalei, Gabrielei Firea, iar despre jurnaliştii de la Ştiri spunea că sunt „hateri de profesie“ pentru că sunt critici la adresa Guvernului.

De asemenea, şefa TVR se arăta indignată că un reporter a trimis o solicitare Consiliului Europei privind legile Justiţiei din România. În înregistrări poate fi auzit şi directorul TVR 1 şi producătorul Eduard Dârvariu care, printre altele, afirmă că în instituţie „se fură ca-n codru“.