Video Zi tensionată în Capitală. Diana Șoșoacă organizează „Marșul Normalității” în aceeași zi cu Bucharest Pride

Eurodeputata Diana Șoșoacă a organizat sâmbătă, 13 iunie, un „Marș al Normalității”, după ce mai multe misiuni diplomatice acreditate la București și-au reafirmat sprijinul pentru comunitatea LGBTIQ+ din România. De asemenea, manifestația are loc în aceeași zi cu Marșul Bucharest Pride.

„2026 - Anul Familiei. Veniți cu toată familia! Aduceți fiecare câte o cruce sau o icoană! Dumnezeu este cu noi”, a transmis Diana Șoșoacă, liderul S.O.S România, luni, pe Facebook.

Potrivit postării, marșul a fost programat pentru sâmbătă, 13 iunie, ora 10:30. Manifestanții s-au adunat în Piața Victoriei, de unde vor porni pe traseul: Piața Victoriei - Piața Romană - Universitate - Piața Unirii - Dealul Mitropoliei.

Într-o altă postare pe Facebook, publicată cu o zi înaintea marșului, aceasta susținea, printre altele, că declarația comună a mai multor ambasade în sprijinul Bucharest Pride reprezintă o ingerință în chestiunile interne ale României și o depășire a rolului diplomatic.

Ea afirmă că ambasadele încearcă să promoveze o agendă ideologică străină și că nu au dreptul să influențeze dezbaterile sociale, culturale sau morale din România.

„Este inacceptabil ca misiuni diplomatice acreditate în România să desfășoare campanii publice prin care promovează anumite agende sociale și ideologice, în timp ce ignoră dreptul majorității cetățenilor de a-și păstra identitatea culturală, religioasă și națională. Rolul unei ambasade este dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre state, nu influențarea politicilor sociale și morale ale țării gazdă”, a transmis aceasta.

Totodată, liderul SOS cere Ministerului Afacerilor Externe să intervină și să le reamintească ambasadelor obligația de a nu se amesteca în afacerile interne ale statului român.

Mesajul este însoțit de critici dure la adresa susținătorilor Pride și a ambasadorilor semnatari, precum și de argumente religioase potrivit cărora societatea nu ar trebui să se îndepărteze de valorile creștine.

Despre declarația comună a ambasadelor

Cea de-a 21-a ediţie Bucharest PRIDE - cel mai mare eveniment cultural şi comunitar din România dedicat drepturilor persoanelor LGBTQIA+, este în plină desfășurare, scrie News.ro.

Marșul Bucharest PRIDE este programat să aibă loc sâmbătă, 13 iunie, pe traseul devenit deja tradiţie: Calea Victoriei, Piața Naţiunilor Unite, Palatul Parlamentului, Parcul Izvor. Participanții sunt așteptați, începând cu ora 16:00, la intersecția dintre Calea Victoriei şi Piața Victoriei, de unde vor porni în marş la ora 17:00.

Între timp, mai multe misiuni diplomatice la București, și-au reafirmat, într-o declarație comună, sprijinul puternic și neclintit pentru comunitatea LGBTIQ+ din România.

„București Pride din acest an are loc sub tema «TOȚI NOI», un memento puternic că egalitatea, demnitatea și drepturile omului aparțin tuturor. Este un apel la unitate, solidaritate și incluziune într-un moment în care diviziunile, prejudecățile și excluziunea continuă să afecteze multe comunități din Europa și dincolo de aceasta”, se arată în declarație.

Ambasadele semnatare susțin comunitatea LGBTIQ+ din România și Bucharest Pride 2026. Ele marchează 30 de ani de existență ai organizației ACCEPT și apreciază contribuția activiștilor și organizațiilor care au luptat pentru drepturile persoanelor LGBT.

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Totodată, afirmă că își doresc o societate în care toți oamenii să poată trăi în siguranță, cu demnitate și fără discriminare, indiferent de orientarea sexuală, identitatea de gen, religie, etnie, vârstă sau alte caracteristici.

„De asemenea, ne exprimăm aprecierea și sprijinul pentru evenimentele Pride care au loc în țară - în Brașov, Cluj, Iași, Oradea și Timișoara. Aceste Mândrii regionale joacă un rol vital în consolidarea comunităților locale, promovarea vizibilității și asigurarea faptului că promisiunea egalității ajunge în fiecare colț al României. Prezența lor tot mai mare demonstrează că aspirația la demnitate, libertate și apartenență este împărțită de oamenii din întreaga țară.”

În declarație, ambasadele subliniază că drepturile persoanelor LGBTIQ+ sunt protejate de legislația europeană și de tratatele internaționale privind drepturile omului și cer respectarea deciziilor instanțelor europene în acest domeniu.

„Rămânem dedicați susținerii comunității LGBTIQ+ și a tuturor celor din România care se străduiesc pentru o societate înrădăcinată în egalitate, justiție, diversitate și drepturile omului pentru toți.”

Ambasadele care au semnat declarația: