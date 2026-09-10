PSD nu se teme de varianta alegerilor anticipate, însă România ar putea suporta costuri importante dacă se ajunge la acest scenariu, a declarat Claudiu Manda, secretarul general al PSD, la „Interviurile Adevărul”. Social-democratul susține că, în cazul unor alegeri anticipate, procedurile ar putea dura cel puțin șase luni.

„Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, s-ar putea să ajungem acolo. Eu spun aceasta mai degrabă ca un semnal de alarmă: dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, dar atenționăm că lucrurile vor degenera mult”, a declarat Claudiu Manda.

El a avertizat că declanșarea anticipatelor ar genera o perioadă complicată pentru România și că cei care susțin acest scenariu trebuie să țină cont de costurile pe care le-ar suporta țara.

Manda a explicat că alegerile nu ar putea fi organizate imediat, chiar dacă toate partidele ar decide acest lucru. Procedura presupune respingerea celui de-al doilea Guvern propus, consultarea președintelui și dizolvarea Parlamentului. Ulterior, ar urma organizarea alegerilor, inclusiv pentru românii din diaspora, ceea ce ar necesita timp.

„În momentul de față, dacă mâine se hotărăște toată lumea să le facem, mai devreme de șase luni de zile nu se poate implementa”, a spus liderul PSD.

Acesta a atras atenția și asupra perioadei de tranziție în care România ar avea un Guvern interimar și un Parlament dizolvat, existând inclusiv întrebări privind capacitatea Executivului de a adopta măsurile necesare pentru organizarea scrutinului.

În ceea ce privește rezultatul pe care PSD l-ar putea obține la alegeri anticipate, Manda afirmă că, potrivit sondajelor interne ale partidului, formațiunea ar obține în prezent cel puțin 24% din voturi. El a precizat că această estimare nu include eventualul efect al unei campanii electorale de șase luni.

„Noi suntem mai sus astăzi în sondaje decât am fost data trecută”, a afirmat secretarul general al PSD, amintind că partidul a obținut 21% la alegerile precedente.