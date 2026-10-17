Ciprian Ciucu, despre viitorul PNL: Ne reformăm și ne întoarcem la guvernare după 2028

Liberalii vor vota pentru instalarea noului Guvern „nu din convingere, ci din necesitate”, a transmis Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primarul Capitalei. Acesta a explicat că decizia vine într-un moment dificil pentru partid și a reiterat că, dacă PSD rămâne la guvernare, locul PNL este în opoziție.

Primarul Ciprian Ciucu Foto: Mediafax

Ciprian Ciucu a afirmat că liberalii au o responsabilitate majoră față de România, însă nu mai dispun de pârghiile necesare pentru a-și continua activitatea la guvernare.

„Această decizie impune și avem de dat explicații. Bolojan și-a asumat o mare responsabilitate atunci când alții au fugit de ea, așa cum fug și acum. Da, avem o responsabilitate enormă, dar NU mai avem pârghiile necesare pentru a o duce mai departe. Pur și simplu, riscurile pentru țară sunt mari: bugetul, ratingul de țară, deficitul, dobânzile la împrumuturi. Tot ce au suportat românii va fi fost degeaba. Din modul în care au acționat anul acesta foștii co-aliați, inclusiv prin asaltul asupra PNL și încercarea de puci, ni s-a reconfirmat că, dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziție”, a transmis Ciucu, pe Facebook.

Ciprian Ciucu acuză că actuala criză politică a fost provocată în mod calculat

Ciucu a susținut că liberalii nu sunt responsabili pentru criza politică, despre care afirmă că durează de cinci luni. În opinia sa, PNL trebuie să se retragă în opoziție pentru a-și recâștiga încrederea electoratului și pentru a se reforma.

„Nu din vina noastră a durat cinci luni această criză pe care PSD și alții au provocat-o. În urmă cu două-trei luni, nimeni nu avea nicio apăsare. Am fost aduși aici în mod planificat, calculat. Acest partid, cu doar 15% în Parlament, și-a epuizat resursele pentru guvernare. Locul nostru este în opoziție, pentru a ne reconecta la electorat. PNL are nevoie de opoziție, iar România are nevoie de un Partid Național Liberal reformat și întărit”, a declarat acesta.

Ciucu a avertizat că presiunile asupra partidului vor continua și că există riscul ca PNL să fie subordonat politic sau chiar divizat.

„Da, suntem conștienți că va fi greu, că asediul asupra PNL va continua pentru a-l aduce la ordine, a-l subordona și a-l transforma într-un partid-breloc. Da, știm, va fi mai greu. Dar deciziile corecte nu sunt cele mai ușoare. Ele sunt pur și simplu corecte, iar timpul o va demonstra”, a afirmat primarul Capitalei.

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Ce spune Ciucu despre acordul cu Luca Niculescu

În declarațiile sale, Ciprian Ciucu a precizat că liberalii nu vor încheia un pact cu PSD, ci un acord pe termen scurt cu Luca Niculescu. Potrivit edilului, înțelegerea ar urma să protejeze rezultatele eforturilor făcute până acum de români.

„Știu... PSD. Acestea sunt resursele PSD. Este treaba lor ce resurse promovează. Până la urmă, este bine ca românii să le cunoască și să-i vadă în acțiune. Poate se vor fi lecuit. Noi nu vom avea un pact cu PSD, ci un acord pe termen scurt cu Luca Niculescu. Acordul cu Luca Niculescu urmărește să salveze eforturile românilor de până acum. Va depinde și de domnia sa”, a transmis Ciucu.

Primarul Capitalei a pus sub semnul întrebării utilitatea unei retrageri complete a liberalilor din Executiv și a vorbit despre dificultățile pe care le-ar putea întâmpina instituțiile statului în lipsa unui buget.

„Ce am putea face? Să plece Bolojan, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru din Guvern, împreună cu secretarii de stat și prefecții? Să rămână USR și UDMR? Să facă ce? Alegerile anticipate nu sunt dorite și nici nu sunt oportune până când nu vom avea un buget. Ar ajuta asta acum? Ministerele și agențiile nu mai au bani să funcționeze. A venit sfârșitul de an. Avem nevoie de buget pentru 2027!”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciucu a susținut că liberalii și-au îndeplinit obiectivele în perioada în care au participat la guvernare, menționând fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reducerea deficitului bugetar și menținerea ratingului de țară.

„Noi ne-am atins obiectivele: banii din PNRR au intrat în buget, am redus deficitul, iar agențiile de rating nu ne-au retrogradat. Nu au reușit să ne bage la guvernare alături de PSD, deși au planificat și au declanșat asaltul asupra PNL de peste opt luni. Acum, singurul lor plan rămas este scindarea PNL”, a declarat acesta.

Primarul Capitalei a reiterat că decizia liberalilor de a merge în opoziție, dacă PSD rămâne la guvernare, a fost luată de mai mult timp.

„Am decis de mai mult timp: dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziție. Reformat și întărit, gata să preia din nou guvernarea, cu aceeași responsabilitate, după alegerile din 2028. Nu este o decizie care să ne facă plăcere și nu va fi un vot dat cu entuziasm. Va fi un vot nu din convingere, ci din necesitate. Cu inima strânsă. Se vede pe fețele noastre. În condiții normale, nu am fi votat pentru instalarea acestui guvern. Mergem în opoziție”, a încheiat Ciprian Ciucu.