 Ciprian Ciucu contestă din nou controlul judiciar. Cum spune că îl afectează restricțiile de călătorie | adevarul.ro
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Ciprian Ciucu contestă din nou controlul judiciar. Cum spune că îl afectează restricțiile de călătorie

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți, după ieșirea din instanță, că va contesta de fiecare dată măsura controlului judiciar dispusă în dosarul DNA în care este cercetat pentru luare de mită. Edilul susține că demersul are și o semnificație simbolică, deoarece se consideră nevinovat.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Este dreptul meu să fac acest lucru. Fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar. Este doar normal. Mă consider nevinovat și de aceea, împreună cu avocații mei, m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar”, a declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă a prezentat argumente noi față de precedenta încercare de ridicare a măsurii, primarul general a spus că va continua să se adreseze instanței atât timp cât va fi menținut controlul judiciar, scrie Mediafax.

„În primul rând, dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar”, a afirmat Ciucu.

Prima contestație formulată de primarul general împotriva controlului judiciar a fost respinsă pe 24 iunie de Tribunalul București. Instanța a menținut atunci măsura dispusă de DNA.

„Sunt oameni care au stat opt luni, un an, doi ani”

Ciucu spune că nu se așteaptă neapărat la o ridicare rapidă a măsurii și a invocat durata mare a controalelor judiciare în alte dosare.

„De obicei, astfel de lucruri durează în România. Adică, de obicei, se extind. Uitați-vă că sunt oameni care au stat opt luni, un an, doi ani sau mai mult în control judiciar și în control judiciar mai greu decât al meu”, a spus edilul.

El a precizat că obligația de a se prezenta la poliție nu îi afectează în mod semnificativ programul zilnic, deoarece merge dimineața și apoi își continuă activitatea la Primăria Capitalei.

În schimb, Ciucu susține că restricțiile privind deplasările în afara țării reprezintă o problemă pentru exercitarea mandatului.

„Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru”, a declarat primarul general.

DNA a anunțat oficial că Ciprian Ciucu este cercetat pentru luare de mită pentru fapte presupus comise în perioada în care era primar al Sectorului 6. Procurorii susțin că doi oameni de afaceri ar fi oferit servicii de publicitate și consultanță electorală destinate susținerii sale politice și electorale, în contextul unor proceduri administrative privind un proiect imobiliar.

Anchetatorii afirmă că respectivele foloase ar fi avut legătură cu atribuțiile lui Ciucu în procedurile pentru certificatul de urbanism și autorizația de construire. Primarul general respinge acuzațiile.

„Nu pot să dau alte declarații în acest moment, nu am voie din partea procurorului. Când se va ajunge în instanță, dacă se va ajunge în instanță, atunci veți afla și versiunea mea, cea care este adevărată”, a declarat Ciucu marți.

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