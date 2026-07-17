 Ciucu, despre dosarul în care este anchetat de DNA: „M-a lovit destul de tare. Nu am condiţionat niciun aviz” | adevarul.ro
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Ciucu, despre dosarul în care este anchetat de DNA: „M-a lovit destul de tare. Nu am condiţionat niciun aviz”

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, este „liniştit” în legătură cu dosarul de corupţie în care este cercetat de DNA și susține că nu a condiționat niciodată emiterea unor avize. Spune însă că ancheta l-a afectat.

Ciprian Ciucu se află sub control judiciar. FOTO Inquam / Octav Ganea
Ciprian Ciucu se află sub control judiciar. FOTO Inquam / Octav Ganea

„Nu am niciun fel de emoţii”, a afirmat edilul, vineri seara, la România TV.

Ciprian Ciucu a respins acuzațiile procurorilor și a susținut că actele administrative invocate în dosar au fost emise după plecarea sa de la Primăria Sectorului 6.

„Nu am luat niciun ban de la aceşti oameni” și „nu am condiţionat niciodată niciun aviz”, a declarat primarul.

Edilul a explicat că documentul la care fac referire anchetatorii nu a fost emis de el.

„Nu am emis eu”, a spus Ciprian Ciucu.

„M-a lovit destul de tare”

Primarul a recunoscut că punerea sa sub acuzare l-a afectat personal.

„M-a lovit destul de tare”, a afirmat acesta, explicând că și-a construit cariera politică pe un discurs împotriva corupției.

Referindu-se la probele din dosar, edilul a susținut că nu apare în interceptările consultate.

„Nu apar pe nicio înregistrare” și „eu sunt liniştit”, a declarat Ciucu.

Consideră însă că dosarul va ajunge în instanță.

„Cred că o să ajungă în judecată”, a afirmat primarul general.

Ciprian Ciucu se află sub control judiciar într-un dosar în care procurorii DNA îl acuză că ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la doi investitori imobiliari în schimbul îndeplinirii unor atribuții de serviciu legate de un proiect imobiliar.

Amintim că, la începutul acestei luni, primarul general al Capitalei  a obținut în instanță dreptul de a părăsi temporar țara pentru o vacanță în Portugalia, după ce magistrații au admis plângerea formulată împotriva deciziei DNA de a-i interzice deplasarea în străinătate pe durata controlului judiciar.

Potrivit instanței, pachetul turistic pentru vacanța din Portugalia fusese achiziționat de edil la 10 iunie 2026, înainte ca procurorii anticorupție să dispună măsura controlului judiciar.

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