Ciprian Ciucu a ajuns la DNA. Primarul Capitalei contestă controlul judiciar în dosarul de luare de mită

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns miercuri dimineață, 24 iunie, în fața sediului DNA, pentru a contesta măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui. Edilul este cercetat pentru luare de mită.

Contestația la DNA a fost depusă vinerea trecută, 19 iunie, scrie Agerpres. Faptele care îl vizează pe Ciprian Ciucu sunt legate de activitatea desfășurată în perioada în care acesta a ocupat funcția de primar al Sectorului 6, între 2020 și 19 decembrie 2025.

Potrivit DNA, frații Moh și asociatul lor, Yuan Ștefan, sunt cercetați pentru dare de mită într-un dosar în care este vizat și Ciprian Ciucu.

Procurorii susțin că dezvoltatorii imobiliari ar fi oferit servicii de publicitate și consultanță electorală pentru susținerea activității politice a edilului, în schimbul obținerii documentelor necesare pentru un proiect imobiliar dezvoltat de Safe Home Invest SRL.

De aceea, DNA l-a plasat pe Ciprian Ciucu sub control judiciar pentru 60 de zile.

Vineri, procurorii DNA au audiat-o din nou pe jurnalista Denise Rifai, precum și pe Odeta Nestor. Denise Rifai este pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită în acest dosar.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a spus Denise Rifai.

În paralel cu desfășurarea audierilor, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a participat duminică la Congresul PNL, unde a susținut că este ținta unei „operațiuni speciale” și a acuzat existența unui „Sistem” care ar ataca partidul.

„Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i facă față. Și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține”, a adăugat Ciucu.

În cadrul aceluiași eveniment, Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că are „încredere deplină” în Ciprian Ciucu și că acesta merită solidaritatea și susținerea formațiunii.

Întrebat despre dosarul lui Ciprian Ciucu, președintele Nicușor Dan a declarat că apreciază faptul că nu au existat scurgeri de informații către presă, subliniind că „nu mai avem stenograme din dosare”.