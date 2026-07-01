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Ciprian Ciucu, după ce a semnat miercuri controlul judiciar: „Cât am apucat să văd din dosar, sunt absolut încrezător”

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Ciprian Ciucu respinge acuzațiile DNA și spune că este nevinovat, susținând că nu are emoții în legătură cu ancheta, pentru că nu a luat mită.

Ciprian Ciucu declară că nu a luat mită. FOTO: Profimedia
Ciprian Ciucu declară că nu a luat mită. FOTO: Profimedia

Miercuri, 1 iulie, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, s-a prezentat la Secția 25 de Poliție din Drumul Taberei pentru a semna controlul judiciar în dosarul deschis de DNA. La ieșirea din sediul poliției, edilul a fost așteptat de jurnaliști, cărora le-a spus, din nou, că este nevinovat şi că, din acest motiv, nu are emoţii în ceea ce priveşte această anchetă.

El a precizat că nu are nimic de ascuns, nu a luat mită și până când aceste lucruri vor fi clarificate el și familia sa trec printr-o perioadă destul de dificilă.  

„În ceea ce mă privește, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei (procurorii - n.r.), vin la controlul judiciar și mergem mai departe. Evident că nu este o perioadă deloc ușoară pentru mine, pentru familia mea, dar pentru că știu că eu nu am luat mită, nu am niciun fel de emoție. (...) Eu nu am știut de astfel de lucruri, deci, din punctul meu de vedere, sunt nevinovat”, a declarat Ciprian Ciucu.

Vă reamintim că el este acuzat într-un dosar care vizează fapte din perioada în care era primar al Sectorului 6, când potrivit DNA, în perioada campaniei electorale din 2025, ar fi beneficiat de servicii de promovare și consultanță electorală oferite de doi oameni de afaceri în schimbul semnării unor avize privind un proiect imobiliar din București.

 „Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, susțin procurorii.

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