Cine e premierul acceptat de Bolojan pentru rezolvarea crizei | SURSE

Varianta dreptei - Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru - a picat în totalitate, susțin surse politice din PNL. Liderul liberal Ilie Bolojan s-a reorientat spre un alt nume, care ar putea primi atât voturile PSD, cât și sprijinul UDMR.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: FOTO Facebook

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, este varianta luată în calcul de Ilie Bolojan pentru rezolvarea crizei politice, susțin surse din conducerea PNL pentru Adevărul. În ciuda faptului că Nazare acceptase să facă parte din Guvernul Veștea, liderul PNL Ilie Bolojan îl consideră în continuare o persoană potrivită pentru a conduce Executivul. Argumentul lui Bolojan în fața apropiaților din PNL a fost că Nazare cunoaște visteria statului și nu e un tip populist, care să arunce bugetul în aer prin măsuri populiste.

În plus, Alexandru Nazare are marele avantaj de a fi acceptat de toată lumea. În primul rând, președintele Nicușor Dan e dispus să-l nominalizeze pentru șefia guvernului. În al doilea rând, și PSD ar fi de acord cu Nazare, pe care consideră “un politician cu care se poate discuta”. De asemenea, UDMR are o relație bună cu actualul ministru de Finanțe, deci Nazare s-ar putea baza și pe voturile formațiunii maghiare, deci guvernul ar avea șanse mari să treacă de votul Parlamentului.

Paradoxal, cei care nu-l accepta pe Nazare sunt “conservatorii” din PNL. Hubert Thuma și Alina Gorghiu nu sunt în relații foarte calde cu actualul ministru de Finanțe, pe care-l numesc “PDL-ist”. Nazare și-a început cariera în PDL, fiind unul dintre apropiații Ancăi Boagiu, fost ministru al Transporturilor în Guvernul Boc. Ulterior, Nazare a devenit liberal prin fuziunea dintre PNL și PDL. Însă voturile “conservatorilor” sunt irelevante, atât timp cât Nazare se bazează pe sprijinul lui Bolojan și Grindeanu.

Totuși, există și o piedică pentru instalarea lui Alexandru Nazare. În timp ce liderii PSD și UDMR vor să impună miniștri cu carnet de partid în viitorul guvern, Ilie Bolojan și-ar dori ca Nazare să conducă un guvern tehnocrat, astfel încât PSD să controleze direct ministerele repartizate la negocieri, susțin sursele citate.