 Cine e premierul acceptat de Bolojan pentru rezolvarea crizei | SURSE | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine e premierul acceptat de Bolojan pentru rezolvarea crizei | SURSE

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Varianta dreptei - Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru - a picat în totalitate, susțin surse politice din PNL. Liderul liberal Ilie Bolojan s-a reorientat spre un alt nume, care ar putea primi atât voturile PSD, cât și sprijinul UDMR.

Premierul interimar Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: FOTO Facebook

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, este varianta luată în calcul de Ilie Bolojan pentru rezolvarea crizei politice, susțin surse din conducerea PNL pentru Adevărul. În ciuda faptului că Nazare acceptase să facă parte din Guvernul Veștea, liderul PNL Ilie Bolojan îl consideră în continuare o persoană potrivită pentru a conduce Executivul. Argumentul lui Bolojan în fața apropiaților din PNL a fost că Nazare cunoaște visteria statului și nu e un tip populist, care să arunce bugetul în aer prin măsuri populiste.

În plus, Alexandru Nazare are marele avantaj de a fi acceptat de toată lumea. În primul rând, președintele Nicușor Dan e dispus să-l nominalizeze pentru șefia guvernului. În al doilea rând, și PSD ar fi de acord cu Nazare, pe care consideră “un politician cu care se poate discuta”. De asemenea, UDMR are o relație bună cu actualul ministru de Finanțe, deci Nazare s-ar putea baza și pe voturile formațiunii maghiare, deci guvernul ar avea șanse mari să treacă de votul Parlamentului.

Paradoxal, cei care nu-l accepta pe Nazare sunt “conservatorii” din PNL. Hubert Thuma și Alina Gorghiu nu sunt în relații foarte calde cu actualul ministru de Finanțe, pe care-l numesc “PDL-ist”. Nazare și-a început cariera în PDL, fiind unul dintre apropiații Ancăi Boagiu, fost ministru al Transporturilor în Guvernul Boc. Ulterior, Nazare a devenit liberal prin fuziunea dintre PNL și PDL. Însă voturile “conservatorilor” sunt irelevante, atât timp cât Nazare se bazează pe sprijinul lui Bolojan și Grindeanu.

Totuși, există și o piedică pentru instalarea lui Alexandru Nazare. În timp ce liderii PSD și UDMR vor să impună miniștri cu carnet de partid în viitorul guvern, Ilie Bolojan și-ar dori ca Nazare să conducă un guvern tehnocrat, astfel încât PSD să controleze direct ministerele repartizate la negocieri, susțin sursele citate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Avertismentul ministrului Muncii în scandalul legii salarizării: „Astăzi este ceasul al 12-lea”. Ce riscă România
stirileprotv.ro
image
Faimosul lider interlop Costi Litrașu, ridicat cu scandal de jandarmii de la Brigada Specială. A stat în libertate numai șase zile
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Scenariu nebun în Europa League! Universitatea Craiova ar putea juca pe Giulești
fanatik.ro
image
CTP face o acuzație gravă în scandalul Legii Salarizării. Ce intenție spune că ar avea PSD / „Nicușor Dan, principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”
libertatea.ro
image
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
digi24.ro
image
Detalii tulburătoare aflate la autopsie, despre decesul baschetbalistului Brandon Clarke
gsp.ro
image
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
digisport.ro
image
Minitartele cu roșii au simplitatea celor mai gustoase gustări de final de vară
click.ro
image
„Barjele nimănui”. Cum a aruncat România 12 milioane de lei în Dunăre fără niciun studiu. Instituțiile dau vina una pe alta
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
A plecat în UK la 19 ani, ca salahor. După 10 ani, Marian are propria afacere şi face bani cât pentru 2 vieţi
observatornews.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
cancan.ro
image
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
Permisul categoria B ar putea deveni mai greu de obținut. Proba eliminată în urmă cu peste 20 de ani care ar putea reveni la examen
playtech.ro
image
Ăsta e adevăratul motiv pentru care Dinamo l-a pierdut gratis pe puștiul care face furori în Liga 2: „Nu puteam să-i oprim ascensiunea!”
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
digisport.ro
image
Casa Mița Biciclista, din nou în centrul atenției. De ce au fost date jos decorațiunile de pe fațada clădirii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos
romaniatv.net
image
Anunțul momentului despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei după 2027: Bolojan: „Măsurile adoptate trebuie menținute”
mediaflux.ro
image
Scăpat din calvarul de la CFR Cluj, fotbalistul s-a fotografiat alături de iubita celebră » A participat și la Survivor România
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Dolly Parton vorbea despre problemele ei de sănătate cu doar câteva zile înainte să moară. Ce i-a provocat moartea?
actualitate.net
image
Cum a ajuns Dolly Parton la o avere de 450 de milioane de dolari și pe ce a cheltuit banii
click.ro
image
Fenomenul nunților cu sute de invitați: „Doar pentru bani”
click.ro
image
Sărbătoare mare astăzi, 26 august, în calendarul ortodox. Ce sfinți sunt prăznuiți și cine își serbează onomastica
click.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
mita biciclista jpg
Mița Biciclista și Mimi Moft, răsfățate de regi și bogați! Femeile „ușoare” care făceau ravagii în lumea bună a Bucureștiului
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
19 lucruri despre Dolly Parton pe care puțini le știu. „Îmi las machiajul seara și îmi curăț fața dimineața”
image
Cum a ajuns Dolly Parton la o avere de 450 de milioane de dolari și pe ce a cheltuit banii

OK! Magazine

image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori