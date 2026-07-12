Europarlamentarul Vasile Dîncu susține că Alexandru Nazare ar putea fi o soluție de compromis pentru funcția de premier

Europarlamentarul Vasile Dîncu consideră că Alexandru Nazare ar putea reprezenta o variantă de compromis pentru funcția de prim-ministru, în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Social-democratul vede posibilă o astfel de formulă doar într-un executiv din care să facă parte și PSD.

Într-o intervenție la Digi24, duminică, 13 iulie, cu o zi înaintea consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni, Vasile Dîncu a vorbit despre ipoteza Alexandru Nazare premier.

„Domnul Nazare nu este respins nici de PSD și nici de alte partide, pentru că are o calitate: este un foarte bun specialist în finanțe”, a declarat social-democratul, adăugând că fostul ministru ar putea gestiona actualele provocări economice ale României.

PSD respinge varianta Siegfried Mureșan

În schimb, Vasile Dîncu a exclus posibilitatea ca eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan să fie susținut de PSD pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit liderului social-democrat, Mureșan este „un iepure scos la interval” și nu are experiența necesară în politica internă pentru a conduce Guvernul.

Dîncu a susținut că, după perioada în care Executivul a fost condus de reprezentanți ai dreptei, funcția de premier ar trebui să revină PSD, partid care deține cea mai mare pondere parlamentară din actuala coaliție.

„Nu este o mare pierdere plecarea USR în opoziție”

Europarlamentarul a declarat că refacerea majorității fără USR este un scenariu care poate fi luat în calcul.

„Nu este o mare pierdere plecarea USR în opoziție”, a afirmat Dîncu, argumentând că formațiunea are un profil politic orientat mai degrabă spre opoziție, chiar și atunci când face parte din structurile de putere.

Acesta a susținut că majoritatea parlamentară ar putea fi menținută și fără participarea USR la guvernare.

Amintim că, tot în preziua consultărilor de la Cotroceni, Radu Miruță (USR), ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, a explicat la Euronews care este soluția propusă de Uniunea Salvați România pentru depășirea crizei politice: o rotativă guvernamentală cu PSD până în 2028.

Președintele Nicușor Dan va discuta luni-dimineață, 13 iulie, cu liderii partidelor noi soluții pentru deblocarea crizei politice. Prima variantă: un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu pentru o perioadă de un an, apoi o rotativă cu un guvern de dreapta. A doua: un guvern politic condus de Alexandru Nazare. Trei: un guvern tehnocrat condus tot de Nazare, susțin surse politice pentru Adevărul. Șeful statului ar prefera a treia soluție, dar totul depinde de liderul PNL, Ilie Bolojan.