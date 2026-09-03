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Ce schimbări ar putea apărea în sondajele din septembrie. AUR, în continuare la un nivel foarte ridicat

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Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, anunță posibile schimbări în raportul de forțe dintre principalele partide politice, după măsurătorile realizate în lunile iulie și august. Sociologul avertizează însă că datele obținute în perioada estivală trebuie interpretate cu prudență și susține că tendințele vor putea fi confirmate abia prin sondajele din septembrie.

Partidul condus de George Simion este în topul clasamentului.
Partidul condus de George Simion este în topul clasamentului. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit lui Remus Ștefureac, AUR își menține un nivel foarte ridicat în intenția de vot, însă formațiunile situate sub partidul condus de George Simion ar începe să se apropie unele de celelalte.

„Nu cred foarte mult în măsurătorile politice din iulie-august, chiar dacă facem în fiecare an. Oamenii sunt mai detașați, mai puțin conectați la evenimente și nu au răbdare. De aceea, nici nu prea publicăm decât foarte rar. Evident însă, ele nu pot fi ignorate cu totul”, a scris directorul INSCOP Research pe Facebook.

AUR rămâne pe primul loc, dar clasamentul din spate se poate schimba

Sociologul nu a făcut publice procentele exacte înregistrate de partide în măsurătorile efectuate în această vară, însă susține că datele indică o posibilă reechilibrare a raportului de forțe.

„Dacă ar fi să le luăm în considerare și se vor confirma în septembrie, vom vedea din nou schimbări și echilibrări. AUR rămâne sus, foarte sus, dar sub AUR lucrurile se reechilibrează”, a precizat Remus Ștefureac.

Astfel, principala concluzie desprinsă din măsurătorile din iulie și august este că partidul lui George Simion continuă să se afle la un nivel ridicat, în timp ce diferențele dintre formațiunile aflate în urma sa s-ar putea reduce.

Directorul INSCOP consideră că evoluția este strâns legată de nemulțumirea populației față de modul în care partidele politice gestionează problemele economice și de securitate.

Ștefureac: Prelungirea crizei politice avantajează AUR

Remus Ștefureac pune evoluția AUR și pe seama prelungirii crizei politice și a percepției publice asupra modului în care clasa politică răspunde problemelor cu care se confruntă societatea.

„Prelungirea nepermisă a crizei politice nivelează raportul dintre partidele fostei coaliții și avantajează în mod natural AUR prin extinderea și consolidarea bazei sale”, susține sociologul.

În opinia sa, este vorba despre o reacție a alegătorilor la contrastul dintre dificultățile cu care se confruntă populația și conflictele dintre reprezentanții politici.

„Este o reacție firească a populației extenuate și contrariate de contrastul revoltător dintre provocările economice, de securitate majore, cu presiuni maximale asupra veniturilor cetățenilor și detașarea reprezentanților politici care prioritizează certurile în locul construcției și responsabilității”, a mai scris Ștefureac.

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Sociologul a făcut o comparație pentru a descrie situația politică actuală:

„Exact când e mai mare nevoie si de construcție și de responsabilitate, pentru că focul se întețește, iar “pompierii” de serviciu sunt în vacanță sau se ceartă dacă ar trebui să utilizeze benzină sau motorină pentru stingerea incendiului. Ambele scumpe oricum în aceste vremuri….”.

Ce arăta ultimul Barometru Informat.ro–INSCOP

Ultimul Barometru Informat.ro–INSCOP privind intenția de vot la alegerile parlamentare, publicat în luna mai, indica un avantaj pentru AUR.

În funcție de nivelul de mobilizare a alegătorilor, formațiunea condusă de George Simion era creditată atunci cu un scor cuprins între 38% și 41%.

Pe poziția a doua se afla PNL, care trecuse înaintea PSD, cu un scor estimat între 20% și 22%. Social-democrații erau creditați cu 13–17%, în timp ce USR se menținea în jurul pragului de 10%.

La momentul respectiv, Remus Ștefureac explica faptul că AUR avea o evoluție relativ stabilă, în timp ce creșterea PNL era asociată cu majorarea popularității premierului Ilie Bolojan.

Sondajele din septembrie ar putea confirma schimbările

Directorul INSCOP Research subliniază că măsurătorile din lunile de vară trebuie privite cu scepticism, întrucât comportamentul alegătorilor poate fi diferit în perioada concediilor.

Totuși, dacă tendințele observate în iulie și august se vor confirma în septembrie, scena politică ar putea intra într-o nouă etapă de reconfigurare.

AUR ar urma să își păstreze poziția dominantă, însă lupta pentru locurile următoare în clasamentul electoral ar putea deveni mai strânsă.

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