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Sondaj INSCOP: Votanții PNL și USR cred că identifică mai ușor știrile false decât simpatizanții AUR

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Peste jumătate dintre români declară că sunt siguri că pot face diferența între informațiile reale și cele false în contextul știrilor despre securitate sau război, însă aceeași majoritate consideră că restul populației este mult mai vulnerabilă la manipulare, arată datele celui mai recent BAROMETRU Informat.ro- INSCOP Research.

Mesaj fake news Foto: arhivă, adevărul
Mesaj fake news Foto: arhivă, adevărul

Potrivit rezultatelor, 22,3% dintre respondenți se declară „foarte siguri” că pot identifica știrile false, iar 32,2% spun că sunt „mai degrabă siguri”. În total, peste jumătate dintre români își exprimă încrederea în propria capacitate de a discerne între informații reale și false. La polul opus, 24,2% se declară „mai degrabă nesiguri”, iar 15,6% „deloc siguri”, în timp ce 5,7% nu au oferit un răspuns.

Analiza sociologică arată că încrederea în propria capacitate de filtrare a informațiilor este mai ridicată în rândul votanților PNL și USR, al bărbaților, al persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani, al celor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al angajaților din sectorul privat.

În schimb, votanții AUR, femeile, persoanele de peste 45 de ani și cei cu educație primară declară niveluri mai scăzute de încredere în propriile abilități de a detecta dezinformarea.

Dacă în plan personal majoritatea respondenților se declară încrezători, percepția se inversează atunci când vine vorba despre societate în ansamblu.

Doar 8,3% dintre participanți spun că sunt „foarte siguri” că oamenii, în general, pot diferenția informațiile reale de cele false în contextul știrilor despre securitate sau război. Alte 15,7% sunt „mai degrabă siguri”, în timp ce 41,8% sunt „mai degrabă nesiguri”, iar 24,9% „deloc siguri”. Un procent de 9,2% nu au știut sau nu au răspuns.

Astfel, majoritatea românilor consideră că publicul larg este vulnerabil în fața dezinformării, în contrast puternic cu evaluarea propriei capacități de filtrare a informațiilor.

PSD, mai încrezători în „societate” la fake news

În ceea ce privește evaluarea capacității generale a populației de a identifica știrile false, încrederea este mai ridicată în rândul votanților PSD, al bărbaților, al persoanelor cu educație primară și al celor din mediul rural. În schimb, sunt mai sceptici votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București și din orașele mari, precum și angajații din sectorul public.

Directorul Remus Ștefureac de la INSCOP Research explică aceste rezultate printr-un fenomen psihologic cunoscut drept „iluzie de control informațional”.

„Românii au mult mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală”, a explicat acesta.

Potrivit lui, acest mecanism poate duce la o scădere a vigilenței individuale: „Fiecare individ se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, ceea ce poate reduce atenția față de propriile vulnerabilități”.

Sondajul a fost realizat în perioada 2–8 iunie 2026, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, de către INSCOP Research.

Cercetarea are la bază un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ la nivel național pentru populația neinstituționalizată de 18 ani și peste, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%. Metoda utilizată a fost CATI (interviuri telefonice).

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