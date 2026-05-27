Românii vor schimbarea completă a clasei politice și continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare│Sondaj INSCOP

Românii își doresc o resetare pe scena politică, dar susțin continuarea măsurilor economice ferme. Cel mai recent sondaj INSCOP arată că aproape 70% dintre cetățeni consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. În același timp, o majoritate solidă se pronunță în favoarea continuării reformelor economice. Acelaşi sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionaţi spun că statul trebuie să protejeze populaţia, chiar şi cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile.

Un sondaj INSCOP, realizat în luna mai, arată că românii apreciază reformele care s-au făcut în ultima perioadă, în special când vine vorba de economie.

Chestionați în ce măsură sunt de acord cu afirmația “Reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare”, 45.6% dintre cei intervievaţi spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord, în timp ce 6.8% sunt oarecum împotrivă şi 19.9% total împotrivă. Doar 6.6% dintre respondenți au refuzat să răspundă.

Majoritatea celor care au fost de acord – fie total, fie oarecum – sunt votanți ai USR (95%) și PNL (85%), au educație superioară (77%), locuiesc în București (75%) și sunt angajați la stat (73%).

Totuși, ponderea a trecut de jumătate și în cazul votanților AUR (60%) și PSD (57%) și al tuturor categoriilor de vârstă, studii și mediu de trai chestionate.

87.8% dintre respondenţi sunt total de acord cu afirmaţia "România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice", în timp ce 7.5% sunt oarecum de acord. 1.3% sunt oarecum împotriva acestei afirmaţii, iar 2% sunt total împotrivă.. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.3%.

Românii vor și schimbarea clasei politice

Afirmaţia "Este momentul unei schimbări complete a clasei politice" întruneşte acordul total al 68.7% dintre cei chestionaţi. 15.8% sunt oarecum de acord cu afirmaţia, 5.9% oarecum împotrivă, iar 6.3% sunt total împotrivă. 3.2% nu ştiu sau nu răspund.

46.9% dintre respondenţi sunt total de acord cu afirmaţia "Statul trebuie să protejeze populaţia chiar şi cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile", în timp ce 23.1% sunt oarecum de acord. 9.6% sunt oarecum împotrivă, iar 15.8% sunt total împotrivă. 4.6% nu ştiu sau nu răspund.

Sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei: votanţii AUR, persoanele cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural. Sunt împotriva afirmaţiei într-un procent mai mare decât media: votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti.

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare este cea a interviului prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.