 Președinta CCR spune că anularea alegerilor din România a atras atenția întregii lumi | adevarul.ro
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Președinta CCR spune că anularea alegerilor din România a atras atenția întregii lumi

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Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, susține că decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale în decembrie 2024 nu a fost una singulară în Europa şi consideră că această hotărâre a atras atenția lumii întregi asupra riscurilor tehnologiilor digitale şi inteligenței artificiale, în special cu privire la procedurile şi mecanismele democratice.

Simina Tănăsescu
Simina Tănăsescu, președinta CCR Foto: Mediafax

„O Constituţie este construită pe valorile care unesc societatea şi pe care le statorniceşte. Jurisdicţiile constituţionale sunt chemate să le aplice drept frontiere ale spaţiului democraţiei constituţionale. Acest lucru trebuie să se întâmple şi în timpuri liniştite, şi în vremuri tulburi. Esenţa democraţiei constituţionale este încadrarea şi limitarea puterii politice prin Constituţie. Ea asigură respectarea statului de drept. Ea presupune respingerea instituţionalizată a oricărei forme de concentrare a puterii în mâinile unei persoane, ale unui grup sau ale unei majorităţi. Prin urmare, democraţia constituţională nu este un oximoron, iar democraţia nu este externă Constituţiei. Justiţia constituţională stă dovadă pentru acest fapt", a declarat Simina Tănăsescu la reuniunea cu tema „Societatea informaţională şi democraţia constituţională”, desfăşurată la Palatul Parlamentului, în cadrul programului trienal al preşedinţiei Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone, scrie Agerpres.

În context, ea a spus că decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024 nu a fost un caz singular în Europa, dând ca exemplu Austria şi Bulgaria.

„Curtea Constituţională a Austriei a decis reluarea celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2016. În decembrie 2024, Curtea Constituţională a României a invalidat întregul proces electoral cu privire la alegerea preşedintelui României, cu consecinţa reluării sale în integralitate. În martie 2025, Curtea Constituţională a Republicii Bulgaria a invalidat parţial rezultatele alegerilor parlamentare din octombrie 2024. Chiar dacă nu este singulară, hotărârea Curţii Constituţionale a României a atras atenţia lumii întregi cu privire la riscurile tehnologiilor digitale şi inteligenţei artificiale, componente ale societăţii informaţionale, în special cu privire la procedurile şi mecanismele democratice", a explicat Tănăsescu în cadrul reuniunii, la care au participat preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Luca Niculescu.

În cadrul evenimentelor organizate la București se desfășoară și reuniunea Biroului ACCF. La lucrările acestuia participă reprezentanți din România, Benin, Gabon, Albania, Belgia, Cambodgia, Mauritania, Franța și Senegal, precum și un reprezentant al Secretariatului general al asociației.

La reuniunea de lucru sunt prezenți și reprezentanți ai curților constituționale din Austria și Republica Moldova.

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