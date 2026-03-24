Dezvăluiri din motivarea dosarului Georgescu-Potra: de ce au fost respinse plângerile privind tratamentele inumane

Judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București (CAB) a stabilit, în motivarea deciziei din 9 martie, că acuzațiile formulate de procurorii Parchetului General în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale sunt „suficient de clar prezentate”. Instanța a respins aproape toate excepțiile invocate de inculpați.

Decizia a fost deja contestată, iar o hotărâre definitivă este așteptată pe 2 aprilie.

Toți cei peste 20 de inculpați au contestat competența Parchetului General de a instrumenta cauza. Judecătorul a respins argumentele, explicând că preluarea dosarului a fost justificată de suspiciuni privind implicarea unui magistrat.

Potrivit motivării, existau indicii că judecătoarea Adriana Stoicescu ar fi avut legături cu Călin Georgescu și ar fi fost vizată pentru un rol într-un eventual „angrenaj instituțional” după o presupusă preluare a puterii. Ulterior, această parte a dosarului a fost clasată de procurori.

Judecătorul a subliniat că rechizitoriul este formulat suficient de clar, atât în ceea ce privește faptele, cât și încadrarea juridică, astfel încât inculpații să își poată formula apărările.

De asemenea, instanța a precizat că obiectul judecății se referă strict la presupusele fapte din perioada 7–8 decembrie 2024, iar prezentarea contextului anterior nu depășește limitele legale.

„Prezentarea cronologică a evenimentelor anterioare şi introducerea consideraţiilor privind contextul factual în care s-ar fi desfăşurat acestea nu constituie o depăşire a limitelor impuse de lege”, potrivit sursei citate.

Solicitările inculpaților privind clarificări suplimentare au fost respinse, judecătorul arătând că nu poate „reconfigura acuzația” și nu este necesară completarea acesteia.

Reclamațiile privind „tratamente inumane”, respinse

Inculpații au invocat și presupuse tratamente inumane în timpul audierilor, susținând că oboseala acumulată ar fi afectat validitatea declarațiilor.

Instanța a respins aceste susțineri, arătând că simpla invocare ulterioară a disconfortului nu justifică excluderea probelor, în lipsa unor dovezi concrete privind încălcarea drepturilor fundamentale sau existența unor rele tratamente.

Declarații eliminate, dar fără impact asupra rechizitoriului

Judecătorul a dispus eliminarea unor pasaje din rechizitoriu, bazate pe declarațiile a peste 20 de apropiați ai lui Horațiu Potra, audiați inițial ca martori, deși existau deja suspiciuni că ar fi implicați.

Instanța a arătat că aceștia aveau, în realitate, calitatea de suspecți și nu au beneficiat de asistență juridică, motiv pentru care declarațiile respective nu pot fi folosite.

Totuși, judecătorul a subliniat că eliminarea acestor pasaje — care reprezintă aproximativ 30 de file dintr-un dosar de peste 460 — nu afectează legalitatea rechizitoriului și nu constituie o neregularitate.

„Judecătorul de cameră preliminară reţine că nu se impune constatarea expresă a nulităţii parţiale a tuturor actelor în care sunt menţionate sau redate declaraţiile martorilor (...) judecătorul de cameră preliminară reţine că eliminarea pasajelor relevante sau eliminarea redării declaraţiilor din rechizitoriu nu are semnificaţia unei neregularităţi a rechizitoriului”, conform motivării CAB.