Cazul femeii ucise de câini. PSD cere anchete extinse la Primăria Municipiului București și Sectorului 6

PSD solicită o anchetă extinsă la Primăria Municipiului București și Sector 6 pentru stabilirea și sancționarea celor responsabili pentru moartea femeii ucisă de câini în zona Lacului Morii din București.

Potrivit unui comunicat de presă, PSD susține că „cei doi edili, prin indiferența și inactivitatea lor, au permis producerea acestei tragedii”.

„Este o gravă neglijență în serviciu care trebuie sancționată dur, conform prevederilor Codului Penal, cu atât mai mult cu cât persoana decedată fusese anterior victima atacului câinilor din zona Parcului Lacul Morii, iar autoritățile responsabile nu au luat măsuri pentru îndepărtarea acestui risc. Este revoltător că nici după două zile de la tragedie nu există vreo demisie și vreo demitere la Primăria Capitalei și la Primăria Sectorului 6”, se arată în comunicat.

PSD cataloghează drept „inacceptabilă” pasarea răspunderii de la o instituție la altă și precizează că ambele primării „poartă o răspundere directă pentru tragedie”.

„Primarul General, Nicușor Dan, nu a alocat resursele necesare și nu a fost preocupat de slaba activitate a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), aflată în subordinea sa. Iar, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, nu a luat vreo măsură pentru înlăturarea haitelor de câini din Parcul Lacul Morii, în pofida plângerilor și sesizărilor care i-au fost adresate în acest sens. Instituțiile statului trebuie să acționeze cu maximă fermitate pentru anchetarea și condamnarea celor vinovați de această tragedie, care ar fi putut fi evitată dacă cei responsabili și-ar fi făcut datoria”, se arată în comunicat.

Reacțiile edililor

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat la mai bine de 30 de ore de la uciderea unei femei de o haită de câini în zona Lacul Morii. Într-un mesaj postat pe Facebook, edilul susține că în acest timp a discutat cu persoanele implicate.

„Îmi pare rău că Ana Oros a murit ieri într-un mod atât de tragic. Condoleanțe familiei și prietenilor săi. Am discutat ieri și azi cu persoanele implicate. Este o responsabilitate comună a mai multor instituții, unele în subordinea PMB. Refuz să intru însă în jocul incriminării și acuzațiilor politice. Am cerut Corpului de Control al Primarului să prezinte un raport cu deficiențele fiecărei instituții, iar cine a greșit va plăti. Mai important, cu ce trebuie să facă fiecare instituție pentru ca astfel de drame să nu se mai repete“, a transmis Nicușor Dan.

Prima reacție a venit de la Primarul Sectorului 6, care susține că politica greșită a ASPA a dus la reapariția câinilor fără stăpân pe străzi, în timp ce Autoritatea arată că informat Poliția Locală de situația din zona Lacul Morii, fiind chiar împiedicați să acționeze.

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv... nu am cuvinte. Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!”, a scris pe pagina sa de Facebook Ciprian Ciucu.

Ana, femeia care a murit sâmbătă după ce a fost atacată de o haită de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii, mai fusese atacată în urmă cu 9 luni, exact în acelaşi loc unde obișnuia să iasă la alergare. Atunci a ajuns la spital cu răni grave.

Ana, femeia care a murit sâmbătă după ce a fost atacată de o haită de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii, mai fusese atacată în urmă cu 9 luni, exact în acelaşi loc unde obișnuia să iasă la alergare. Atunci a ajuns la spital cu răni grave.