De ce a continuat Ana să alerge unde a mai fost atacată de câini. Psiholog: „A vrut să-și confrunte fricile”

Ana, femeia care a murit sâmbătă după ce a fost atacată de o haită de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii, mai fusese atacată în urmă cu 9 luni, exact în acelaşi loc unde obișnuia să iasă la alergare. Atunci a ajuns la spital cu răni grave.

„Eu cunoșteam câinii, dar erau două haite. Pe una o puteam struni, pe cealaltă, la fel, dar erau amândouă și nu am putut. Mă bucur că au fost acei oameni, acel biciclist, să mă salveze. Avusesem și o premoniție că se va întâmpla ceva rău. Există un Dumnezeu, am avut puțin noroc, au existat și cazuri fatale”, spunea femeia anul trecut.

Tot ea a spus că nu animalele sunt vinovate pentru ceea ce ea a pățit, ci autoritățile, care nu au luat măsuri pentru a împiedica astfel de tragedii. „Știu că s-au sesizat autoritățile. Sper că se vor lua măsurile administrative potrivite, că se vor implica cele două primării care se ocupă de amenajarea zonei Lacul Morii și în amonte, pe Dâmbovița, către Stadionul Chiajna. Sper să își dea mână cu mână și, împreună cu ceilalți, să pună lucrurile la punct”, arăta Ana atunci.

Aceasta spunea că autoritățile ar trebui să facă un grup de lucru între primăriile Sectorului 6 și Chiajna, cu Poliția, astfel încât să nu mai existe maidanezi. „Eu cred că există soluții. Acei câini pot fi castrați. Sunt multe familii în străinătate care au nevoie de căței și i-ar adopta. Din ceea ce știu, nu i-au adunat încă pe toți, au ridicat doar vreo 10 din cei 15-20 care m-au atacat”, a mai declarat ea.

Dar de anul trecut până acum autoritățile nu au făcut nimic pentru siguranța oamenilor. Astfel că, sâmbătă, când a ieșit din nou la alergat, Ana Oros Daraban a fost atacată de maidanezi și ucisă.

Un martor le-a descris poliţiştilor acele momente de coşmar. Bărbatul ieşise şi el să se antreneze de dimineaţă şi a văzut-o pe femeie cum alerga pe dig şi chiar a trecut pe lângă el. La întoarcere spre casă, a zărit cum ea scurtează drumul peste câmp, şi este înconjurată de maidanezi. Omul a alergat într-un suflet să o ajute, însă nu a mai apucat. Potrivit anchetatorilor, câinii au muşcat-o de atâtea ori încât criminaliştii nu au reuşit, la prima vedere, să numere leziunile. Cele mai grave păreau să fie rănile de la picioare, cu sângerări masive.

Zona a fost împânzită imediat de poliţişti criminalişti. Chiar în timp ce forţele de ordine desfăşurau cercetarea la faţa locului, câini maidanezi treceau prin apropiere. Mai mulţi angajaţi ai ASPA au fost chemaţi să-i vâneze. Oamenii care locuiesc în zona susţin că au făcut nenumărate sesizări. După câteva ore, reprezentanţii ASPA au reuşit să captureze un câine care avea blana murdară de sânge. Nu se ştie însă dacă era al victimei.

E o tehnică să te confrunți cu fricile

De ce a ales să alerge tot în zona în care a fost atacată? „A vrut să-și confrunte fricile sau frica de a merge pe acolo în continuare. Asta înseamnă că ea a vrut să combată o emoție, dar, totuși, partea rațională trebuie să te îndemne să te protejezi. Negociezi și iei o hotărâre înțeleaptă, în funcție de decizia rațională. În cazul ei, probabil că avea o problemă cu a-și dovedi lucruri și atunci făcea orice ca să își spună că poate. Dar instinctul de conservare, de protejare de viață ar trebui să intervină în astfel de situații. E o tehnică să te confrunți cu fricile tale, însă trebuie să rămâi totuși precaut. Să ai grijă și să nu te pui în situații periculoase. Iar ea s-a pus în situații periculoase. Iar faptul că, de multe ori, a reușit, nu a avut niciun incident probabil că i-a dat convingerea că nu este într-un mediu periculos și că n-o să se întâmple niciodată ceva rău. Cred că a exagerat și a ținut cu tot dinadinsul să-și demonstreze că nu-i pasă și că orice incident din viață poate să fie trecut și poți să-ți înfrângi orice frică. Da, poți, dar în același timp, trebuie să ai grijă și să nu te expui. Pentru că atunci nu mai e un act de curaj, ci de risc pur și simplu, de nevoie de adrenalină. Cum sunt cei care practică sporturi extreme”, a explicat gestul Anei psihologul Keren Rosner.

Despre frici le-a vorbit și Ana prietenilor ei care ieri s-au strâns la locul tragediei. „Multă lume a întrebat şi se întreabă de ce a continuat să vină aici. Cuvintele Anei au fost ceva de genul: «Nu pot trăi cu frică. Trebuie să îmi înving fricile». Se pare că în acel moment s-au făcut nişte demersuri, dar problema există în continuare şi se poate întâmpla oricui. Sunt câini lăsaţi în libertate şi formează haite, şi atunci atacă”, a declarat unul dintre cei prezenți.

Cum a fost salvată Ana, anul trecut, din colții fiarelor

Marius Neacșa, unul dintre bicicliștii care au salvat-o pe Ana în anul 2022, a fost afectat de vestea morții femeii, care a fost atacată în aceeași zonă și de aceiași câini. El a povestit cum a salvat-o pe aceasta în primăvara anului trecut: „Eram cu bicicleta cu încă un coleg. Am observat că era pe câmpul respectiv și, în momentul în care a fost înconjurată de câini, am alergat de pe bicicletă, am găsit o creangă pe jos, am alungat câinii respectivi. Colegul meu a sunat la 112, au venit echipajele, am scos-o de acolo, era foarte rănită. A venit Salvarea, a dus-o la spital. Ulterior, m-am întâlnit cu ea tot în zonă, alerga, mi-a arătat rezultatele operațiilor”.

Bărbatul a precizat că autoritățile au ignorat incidentul, cu toate că el a raportat, la doar câteva luni de la primul atac asupra Anei, că haitele de câini au revenit în zonă.

„Exact în ziua în care s-a întâmplat evenimentul am fost sunați de Poliția Capitalei, am dat declarații și eu, și colegul meu, iar domnul polițist ne-a promis ca pe viitor când avem astfel de situație să-l sunăm. Lucru pe care l-am făcut în septembrie anul trecut, când acești câini au început să reapară, la fel, în haită. Răspunsul domnului polițist a fost cel puțin ciudat. A spus că nu e în jurisdicția lui, deși i-am spus că «dumneavoastră vă ocupați de caz, ar trebui să vă implicați». Mi-a spus să sun la ASPA, am sunat și la ASPA. De la ASPA m-a contactat un domn să-i trimit poze, i-am trimis și lui aceste poze. Am încercat să-l sun pe polițist în aceeași zi, fără rezultat”, a mai spus Marius Neacșa.