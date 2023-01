Ciucu, reacție după ce o femeie a fost ucisă de câini. Dispută între Primăria Sectorului 6 și ASPA

Primarul Sectorului 6 susține că politica greșită a ASPA a dus la reapariția câinilor fără stăpân pe străzi, în timp ce Autoritatea arată că informat Poliția Locală de situația din zona Lacul Morii, fiind chiar împiedicați să acționeze.

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv... nu am cuvinte. Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!”, a scris pe pagina sa de Facebook Ciprian Ciucu.

„Nu am ieșit public până acum deoarece am așteptat să văd poziția Primarului General, cel care decide politicile ASPA, aloca bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această așteptare. În septembrie 2013, atunci când Ionuț Anghel și-a găsit sfârșitul în aceleași condiții înfiorătoare, Primarul General de atunci, Sorin Oprescu și-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA, etc. Primarul de Sector nu apare în nicio discutie publică. De aici așteptarea mea. Nu mai am așteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilitatilor în curtea altora, sunt deja de notorietate”, a completat Ciucu.

Primarul dă vina pe ASPA

Apoi, edilulul de la Sectorul 6 dă vina pe Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA). „Adevărul este următorul. Politica ASPA este total greșită și a dus la reapariția câinilor pe străzi. În loc sa adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de "constientizare". Nu se mai eutanasiază de ani buni ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condițiile în care sunt ținute animalele sunt proaste. Și de aceea, resursele lor nu se duc la capturare ci pe condiții de cazare și campanii de "constientizare" pe bani mulți. Un fel de PR pe bani publici. Până la o analiză mai detaliată, se vede clar din bugetul lor ca investesc în adaposturi și alte servicii și nu în capturare! De exemplu, au un singur colaborator care are abilitatea de a tranchiliza animalele. Despre ce vorbim? Despre incompență și iresponsabilitate. Bucureștiul este enorm, resursele lor pentru capturare sunt inexistente!”, mai arată Ciucu.

Primarul susține că cei de la ASPA și-au modificat abordarea și „au distrus echipele și capacitățile care în trecut au dat rezultate. Restul sunt adrese cu care își acoperă incompetența. Sunt singura instituție înființată pentru acest scop și doar cu acest scop. Schimbul kafkian de adrese cu polițiile locale, pentru ca politia sa amendeze proprietarii de câini necipați nu rezolvă problema. Asta poate face și politia animalelor și politia locala a municipiului București”.

Adresele ASPA către Poliția Locală S6 pe tema animalelor

Trei adrese ale ASPA către Poliția Locală Sector 6 arată Autoritatea anunțase instituțiile de la Sectorul 6 referitor la pericolul câinilor fără stăpân.

Prima a fost la 15 septembrie, când cei de la ASPA vorbesc de zonele „fierbinți”, unde sunt câini fără stăpân, prima menționată fiind zona adiacentă Lacului Morii. În primele șase luni din 2022 fuseseră ridicați 202 câini fără stăpân.

Într-o adresă din 27 septembrie 2022, ASPA dă detalii despre zona Lacul Morii, privind problematica animalelor fără stăpân. „Așadar, în 5 luni din zona străzilor Fântâna Oilor, Corpului, Agnita, Drumul la Roșu, Calea Gilești, Murelor, Dudului, Sadinei, ASPA a capturat 89 de câini. Chiar și așa, ASPA primește constant sesizări cu privire la reapariția câinilor în zona Lacul Morii. În acest sens atașăm ultimele fotografii cu câini primite din zonele unde echipajele ASPA ridicaseră toți câinii existenți. Astfel, zona Lacul Morii reprezintă o zonă cu un potențial ridicat de risc pentru cetățeni din cauza apariției constante a câinilor fără stăpân. Capturarea nu rezolvă cauza, ci efectul. Cetățenii vor fi expuși la riscul de a fi mușcați, dacă nu se vor lua măsuri urgente pentru a identifica și stârpi sursa câinilor. Este nevoie de un efort comun al tuturor instituțiilor cu atribuții în acest domeniu”.

În adresa unde a fost informat și Ciucu, ASPA prezintă o intervenție de capturare de câini, din 29 septembrie, blocată chiar de Poliția Locală Sector 6.

„În urma acțiunii, echipajele ASPA au reușit să captureze 11 câini care se aflau pe câmp, însă atunci când echipajele ASPA au ajuns la pista de bicicliști, un echipaj al Poliției Locale Sector 6, cu număr de înmatriculare al mașinii B 611 DPL, conform fotografiei atașate, a alungat câinii aflați pe pistă și a solicitat echipajelor ASPA să părăsească pista, precizând că nu au voie să se afle acolo”, se arată în adresa ASPA, care explică faptul că nu au fost lăsați de o polițistă să-și facă treaba.