Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, a vorbit, în cadrul „Interviurilor Adevărul”, despre colaborarea dintre USR și premierul Ilie Bolojan, dar și despre poziția partidului față de PSD.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor. Foto: Adevărul

Întrebat cât de sigur este că USR va continua colaborarea cu Ilie Bolojan, Radu Miruță a evitat să ofere o garanție în numele întregului partid.

„Eu pot să fiu sigur doar de mine. Pot să vă spun că este o colaborare bună”, a declarat ministrul.

Legat de poziția partidului USR față de colaborarea cu Bolojan, Miruță a spus: „USR este format și el din oameni care nu sunt sfinți de pe catapeteasma bisericii și completați cu adeziune de partid, scuzați-mă, fie blasfemia”.

În ceea ce privește o eventuală colaborare între USR și PSD, Miruță a avut însă un răspuns categoric. Ministrul susține că formațiunea nu intenționează să intre într-o astfel de înțelegere politică.

„Deci noi în aceeași cameră cu PSD nu vom sta. Pentru că ceea ce PSD a făcut bătându-și joc de această țară, noi considerăm că este o prefăcătorie să mai dansăm această horă din care românii într-un mod evident au avut de pierdut”, a afirmat Radu Miruță la „Interviurile Adevărul”.