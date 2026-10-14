 Anca Alexandrescu îl detonează pe George Simion: „L-a păcălit pe Călin Georgescu”. În scandal a intervenit și Ponta: „Ce-ai de faci așa?” | adevarul.ro
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Anca Alexandrescu îl detonează pe George Simion: „L-a păcălit pe Călin Georgescu”. În scandal a intervenit și Ponta: „Ce-ai de faci așa?”

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Schimbul de replici dintre realizatoarea TV Anca Alexandrescu și liderul AUR, George Simion, continuă pe rețelele sociale, unde a intervenit și fostul premier Victor Ponta. Disputa a pornit de la o întrebare publicată de Simion, inspirată de o manea virală, și a ajuns la acuzații privind negocierile politice pentru formarea viitorului Guvern.

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu și liderul AUR, George Simion.
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu și liderul AUR, George Simion. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Anca Alexandrescu susține că deciziile luate de George Simion și impuse partidului AUR ar putea contribui la învestirea noului Executiv. Ea îl acuză pe liderul AUR că ar fi făcut negocieri politice în favoarea lui Victor Ponta și că ar fi cerut funcții la conducerea serviciilor secrete pentru anumite grupuri de interese.

Realizatoarea TV a mai susținut că George Simion ar fi acționat în interesul unei grupări din PSD care urmărea înlăturarea lui Sorin Grindeanu și că ar fi colaborat, din același motiv, cu Ilie Bolojan și USR. Aceste afirmații reprezintă acuzațiile lansate de Alexandrescu, fără ca materialul prezentat să conțină dovezi care să le confirme.

„Acest guvern va trece din cauza deciziilor luate de Simion și impuse AUR! A făcut jocuri până s-a încurcat în ele! A reușit să-i unească din nou! Știu că nu vă place adevărul, dar asta este! Și mai cred și că l-a păcălit pe Călin Georgescu că luptă împotriva PSD! De fapt, a făcut jocul unei grupări din PSD care îi voia capul lui Grindeanu. Și a pactizat cu Bolojan și USR fix din același motiv! Oricum, la negocierile pentru guvernul Vestea, Simion a negociat ministere pentru Ponta și șefia serviciilor secrete pentru grupuri de interese! Adevărul iese întotdeauna la suprafață!”, a scris Anca Alexandrescu pe rețelele sociale.

Victor Ponta a intervenit în scandal

Fostul premier Victor Ponta, menționat de Anca Alexandrescu în contextul negocierilor, a reacționat printr-un mesaj scurt, în care a reluat întrebarea devenită virală după postarea lui George Simion: „Ce-ai de faci așa?”.

Replica a atras o nouă reacție din partea realizatoarei TV. Aceasta l-a acuzat pe Ponta și pe cei pe care îi consideră apropiați de el că ar fi încercat să preia controlul asupra PSD cu ajutorul liderului AUR, fără să reușească să obțină acces la guvernare.

„Disperare mare la băieți! Nu le-a ieșit nici de data asta să pună mâna pe PSD cu ajutorul lui Simion și nici nu sunt primiți la guvernare! Prietenul la nevoie se cunoaște!”, a scris Anca Alexandrescu.

Postarea lui Victor Ponta.
Postarea lui Victor Ponta. Foto: captură ecran

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