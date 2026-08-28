Bolojan, prima reacție în scandalul Pahonțu. Premierul interimar cere clarificarea faptelor din 1989 și susține limitarea mandatelor șefilor serviciilor

Premierul Ilie Bolojan a comentat investigațiile publicate de Recorder și Snoop despre despre trecutul ascuns al șefului Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu.

lie Bolojan susține limitarea mandatelor șefilor serviciilor Foto: Facebook Ilie Bolojan

Într-un interviu acordat publicației Cotidianul, șeful Guvernului a declarat că situația trebuie analizată pe baza unor date clare și a subliniat că „fiecare om răspunde pentru ceea ce face”.

Bolojan a precizat că orice evaluare privind conducerea SPP revine Administrației Prezidențiale, nu Guvernului. În opinia sa, este important ca rolul și implicarea diferitelor persoane în evenimentele din decembrie 1989 să fie clarificate fără echivoc.

Totodată, premierul a legat dezbaterea despre influența serviciilor de necesitatea unor reforme instituționale, subliniind că democrațiile consolidate folosesc mecanisme de control pentru a evita concentrarea excesivă a puterii și a invocat modelul statelor occidentale, unde există practici care „limitează posibile interferențe” și prevăd limitarea duratei mandatelor în funcțiile sensibile.

Chestionat în legătură cu faptul că Lucian Pahonțu conduce SPP de peste două decenii, Ilie Bolojan a admis că este vorba despre „o perioadă lungă” și a anunțat că va sprijini modificări legislative în această direcție.

„Voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție”, a declarat premierul, argumentând că astfel pot fi eliminate suspiciunile și controversele legate de acumularea influenței în instituțiile-cheie ale statului.

Bolojan a mai explicat că relația dintre demnitari și ofițerii de protecție devine inevitabil apropiată din cauza activității zilnice.

Potrivit premierului interimar „ofițerii Serviciului de Protecție, fiind în permanență cu demnitarii, intră la un moment dat într-o relație cu ei inevitabilă”, însă trebuie păstrată o delimitare clară între atribuțiile de securitate și cele politice.

Declarațiile premierului vin în contextul dezbaterilor generate de investigațiile Recorder și Snoop privind trecutul lui Lucian Pahonțu.

Amintim că președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, că nu consideră că Lucian Pahonțu se află în situația unei persoane care a participat la acțiuni represive în timpul Revoluției sau al mineriadelor și a apreciat că titlul investigației Recorder nu este susținut de conținutul articolului.

Premierul Ilie Bolojan consideră că desemnarea unei conduceri civile la serviciile de informații ar contribui la eliminarea incertitudinilor generate de actualele interimate, însă admite că o astfel de decizie depinde de echilibrul politic din Parlament.

„Probabil că dacă s-ar fi făcut această propunere imediat ce s-a format Coaliţia, era o relaţie mai stabilă şi s-ar fi putut trece. Pe măsură ce lucrurile s-au degradat, probabilitatea să se găsească o înţelegere probabil că s-a calculat că e în reducere”, a spus liderul PNL.

Patru organizații civice organizează, vineri seară, un protest în fața Palatului Cotroceni, prin care îi cer președintelui Nicușor Dan să îl demită pe Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază. Mitingul este programat între orele 19:00 și 23:00 și poartă mesajul „Vrem demiterea lui Pahonțu, domnule președinte!”.