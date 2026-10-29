 Bolojan pierde teren în PNL: doar 4 primari din 29 au venit la întâlnirea din Teleorman | adevarul.ro
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Bolojan pierde teren în PNL: doar 4 primari din 29 au venit la întâlnirea din Teleorman

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Fostul premier Ilie Bolojan, președintele PNL, s-a confruntat cu o prezență redusă a primarilor liberali la două întâlniri organizate în județele Teleorman și Călărași, în cadrul turneului său de evaluare a filialelor considerate cu rezultate slabe.

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Foto: FB PNL Teleorman

La ședința Biroului Politic Județean PNL Teleorman, desfășurată miercuri, au participat doar 4 dintre cei 29 de primari ai partidului din județ, potrivit surselor Gândul. Edilii care au lipsit i-ar fi transmis lui Ilie Bolojan că au obligații la Consiliul Județean și nu pot fi prezenți.

Vizita liderului liberal a avut ca principal obiectiv analiza activității filialei Teleorman, aflată sub conducerea interimară a lui Daniel Constantin. Organizația nu a reușit să obțină niciun mandat de parlamentar la ultimele alegeri, iar deplasarea lui Bolojan a venit într-un moment tensionat, marcat și de retragerea lui Marius Stancu din funcția de secretar general al filialei, anunțată cu o zi înainte.

Mesajul PNL Teleorman: „A fost un dialog deschis, cu întrebări și puncte de vedere diferite”

PNL Teleorman a transmis un mesaj după întâlnire.

„Partidul Naţional Liberal are nevoie de organizații puternice, de dialog deschis și de oameni care își susțin convingerile inclusiv atunci când este greu. Președintele PNL, Ilie Bolojan și deputatul Robert Sighiartau au participat la ședința Biroului Politic Județean PNL Teleorman, alături de președintele interimar al filialei, Daniel Constantin, de aleși locali și județeni și de membri ai organizației. 

Discuțiile au vizat situația politică națională, bilanțul perioadei de guvernare și motivele pentru care PNL a ales să rămână în opoziție. Au fost analizate și rezultatele alegerilor locale și parlamentare, situația politică din Teleorman și măsurile necesare pentru întărirea filialei. A fost un dialog deschis, cu întrebări și puncte de vedere diferite. Așa se construiește o echipă, discutând direct problemele și asumând împreună ce avem de făcut”, a transmis PNL Teleorman.

La Călărași, doar 6 dintre cei 20 de primari liberali au venit la întâlnirea cu Bolojan

O situație asemănătoare s-a înregistrat și în Călărași, unde la întâlnirea cu președintele PNL au fost prezenți doar 6 dintre cei 20 de primari liberali din județ, potrivit surselor Gândul.

Turneul lui Ilie Bolojan face parte dintr-un proces de evaluare a organizațiilor județene care au înregistrat rezultate electorale sub așteptări. Liderul liberal încearcă să identifice cauzele performanțelor slabe și să pregătească eventuale reorganizări la nivel local.

În cazul filialei Călărași, demersul este complicat și de conflictele interne existente. Surse din partid susțin că organizația este afectată de diviziuni profunde între tabere, iar tensiunile riscă să afecteze funcționarea filialei pe termen lung.

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