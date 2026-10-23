 Ilie Bolojan: „Cu golanii e greu să faci treabă”. Liderul PNL spune că politica românească are nevoie de cât mai mulți „oameni normali” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan: „Cu golanii e greu să faci treabă”. Liderul PNL spune că politica românească are nevoie de cât mai mulți „oameni normali”

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Fostul premier Ilie Bolojan, liderul PNL, mărturisește că experiența sa în administrație și la conducerea Guvernului l-a convins că în toate partidele există oameni cu care se poate colabora, însă succesul unei coaliții depinde de seriozitatea și respectarea angajamentelor asumate.

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Foto: Facebook Rethink România

Prezent la Summitul „Rethink România 2026 - O viziune pentru România”, fostul premier a afirmat că dialogul și colaborarea sunt posibile indiferent de culoarea politică, atât timp cât interlocutorii dau dovadă de responsabilitate.

„În toate partidele sunt oameni raţionali cu care se poate lucra. Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Aveau respectul unor înţelegeri, responsabilitatea... Cu golanii e greu să faci treabă”, a declarat Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Liderul liberal a explicat care este profilul celor de care are nevoie politica din România.

„Cu cât mai mulţi oameni normali intră în politică la toate partidele, cu atât densitatea acestora de normalitate va fi mai mare (...) Cu cât mai mulţi oameni normali sunt în politică, cu atât este mai bine”, a afirmat acesta.

„Am încercat să fiu cât se poate de corect cu toate partidele”

Amintim că, la același eveniment, Ilie Bolojan a vorbit și despre perioada în care a condus Executivul, explicând că a încercat să aplice la nivel național modelul de colaborare pe care l-a experimentat la Oradea.

„Ca să funcţioneze o coaliţie cu patru partide, cum a fost acum, foarte complicată, cu nişte istorii personale, cu istorii conflictuale, am încercat să fiu cât se poate de corect cu toţi colegii, cu toate partidele”, a spus fostul premier.

El a mărturisit că a crezut că respectul reciproc și dialogul vor rezolva tensiunile din coaliție.

„Am crezut că dacă respect oamenii şi aici, dacă caut să rezolv, să mediez, să faci, lucrurile vor funcţiona. Ştiam că măsurile pe care trebuie să le luăm nu sunt foarte uşoare şi nu există restructurări fără costuri. Nu există nicăieri aşa ceva. Inclusiv costuri sociale şi inevitabil costuri politice”, a declarat liderul PNL.

Critici la adresa partenerilor din coaliție

Fostul șef al Guvernului a reproșat unor parteneri politici că au transmis în spațiul public mesaje diferite de cele convenite în cadrul negocierilor.

„La prânz stabileşti ceva aici, seara la câteva televiziuni eşti tocat programat şi cei care au fost la masă n-au fost la masă declarativ, declară altceva”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, astfel de situații au îngreunat implementarea reformelor și au afectat credibilitatea coaliției.

Presiune uriașă pentru reducerea deficitului

Bolojan a explicat că una dintre cele mai mari provocări ale mandatului său a fost situația bugetară și presiunea venită din partea Comisiei Europene.

„Noi, promiţând de mai multe ori partenerilor noştri, Comisiei Europene, că vom reduce deficitul, că vom respecta anumite lucruri, nu mai aveau credibilitate în noi. Ne-au tot amânat, dar imediat după prezidenţiale, în 2025, presiunea a fost foarte mare să acţionăm, a spus acesta.

Fostul premier a subliniat că reducerea deficitului nu poate fi realizată peste noapte prin concedieri sau tăieri masive de cheltuieli.

„Nu poţi să echilibrezi lucrurile imediat din tăieri de cheltuieli, pentru că tăierile de cheltuieli se fac în timp. Dacă vrei să dai pe cineva afară, începe o îmbolnăvire în masă. Încep contestaţiile la instanţe şi aşa mai departe”, a declarat liderul liberal la Summitul „Rethink România 2026 - O viziune pentru România”

„Fără restructurarea cheltuielilor nu avem cum să echilibrăm lucrurile”

Bolojan a susținut că reforma cheltuielilor publice rămâne inevitabilă pentru orice guvern.

„Când anunţai lucrurile astea, rămâneai singur la anunţuri. După care am plafonat cheltuielile şi asta a funcţionat cât de cât, dar în momentul în care a venit reducerea, restructurarea cheltuielilor, acolo au fost problemele. Pentru că asta e o măsură care nu se face foarte simplu. Şi fără asta, indiferent cine vine în guvernare, noi nu avem cum să echilibrăm lucrurile”, a concluzionat fostul premier.

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