Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan „să lase un pic tonul mai jos”: „Îi aduc aminte că a votat acest Guvern. Nu poate să fugă de răspundere”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a respins luni afirmațiile liderului PNL, Ilie Bolojan, potrivit cărora ar fi „premierul de facto” al actualului Executiv, subliniind că șeful Guvernului este Luca Niculescu și că liberalii nu se pot delimita de actuala coaliție după ce au susținut învestirea Cabinetului.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au avut luni un schimb de replici Foto: INQUAM Photos

Grindeanu a insistat că PSD asigură susținerea politică a Executivului în Parlament, însă deciziile guvernamentale aparțin premierului.

„Eu sunt preşedintele Camerei Deputaţilor şi sunt şi preşedintele PSD, partidul care asigură susţinerea politică în Parlament pentru Guvernul Niculescu. Dar prim-ministrul României este domnul Luca Niculescu şi respect acest lucru”, a declarat liderul social-democrat, citat de Agerpres.

Grindeanu l-a criticat pe Ilie Bolojan:

„Domnul Bolojan a stat şase luni lipit de scaun şi n-a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut un fel de speaker motivaţional”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD i-a transmis totodată președintelui PNL că nu poate evita responsabilitatea pentru actualul Executiv, în condițiile în care liberalii au contribuit la trecerea guvernului prin Parlament.

„Îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest Guvern, să nu uite niciodată acest lucru. Prin urmare, nu poate să fugă de răspundere”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD i-a recomandat liderului liberal „să lase un pic tonul mai jos” și să adopte o abordare mai constructivă față de actuala guvernare.

Grindeanu a subliniat că este firesc ca, în calitate de lider al PSD, să coordoneze activitatea miniștrilor social-democrați, însă a insistat că autoritatea executivă aparține premierului.

„E normal, până la urmă, ca preşedinte PSD să mă coordonez cu miniştrii PSD. Decizia, în schimb, este la prim-ministru, în mod evident, şi acest lucru nu va fi schimbat şi nu va fi contestat nici măcar o secundă”, a declarat liderul social-democrat.

Bolojan, sfaturi de economie pentru Grindeanu. „Își fabrică scuzele pentru un eșec”

Amintim că Ilie Bolojan l-a criticat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, într-o postare publicată luni pe Facebook, acuzându-l că își asumă rolul unui „premier de facto” și că încearcă să pregătească justificări pentru un posibil eșec în atingerea țintei de deficit bugetar.

Liderul PNL a explicat că agențiile internaționale de rating nu au retrogradat România și au estimat deficite cuprinse între 5,8% și 6,2% din PIB pentru 2026.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește. Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate”, a scris Bolojan pe Facebook.

Fostul premier l-a acuzat pe Grindeanu că își pregătește scuzele pentru un eșec bugetar și că PNL va sta cu ochii pe liderul PSD.