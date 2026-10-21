 PNL trece în opoziție, dar păstrează șefia Senatului. De ce nu va fi înlocuit Mircea Abrudean | adevarul.ro
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PNL trece în opoziție, dar păstrează șefia Senatului. De ce nu va fi înlocuit Mircea Abrudean

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Mircea Abrudean va rămâne președintele Senatului după trecerea PNL în opoziție, a declarat miercuri, 21 octombrie, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. Acesta a susținut că funcția este una aleasă, nu una ocupată prin numire politică, iar înțelegerea în baza căreia Abrudean a fost votat nu a fost denunțată.

Mircea Abrudean rămâne prşedintele Senatului.
Mircea Abrudean rămâne prşedintele Senatului. Foto: Mediafax
„Domnul Abrudean n-a fost numit politic, domnul Abrudean a fost ales de senatori, în baza unei înţelegeri politice, care nu a fost denunţată de nimeni. A solicitat cineva demisia domnului Abrudean? Aţi auzit pe cineva să spună treaba asta? Există în momentul ăsta în Senatul României o persoană mai potrivită decât domnul Abrudean să ocupe acest post? Nu ştiu, n-am auzit pe nimeni. Deci, atâta vreme cât n-am văzut ca cineva să revendice postul lui Abrudean, care eu cred că a fost unul dintre cei mai buni preşedinţi ai Senatului, atât în echilibru, cât şi prin prestanţă, cred că ar fi o inepţie să fie înlocuit”, a afirmat Fenechiu, la Senat, întrebat dacă Mircea Abrudean rămâne preşedintele acestui for.

De asemenea, Daniel Fenechiu a spus că nu se așteaptă ca PSD să ceară demisia lui Abrudean atunci când a fost întrebat în legătură cu acest subiect. În opinia sa, o colaborare cu PNL, în condițiile unui guvern minoritar, presupune luarea în considerare și a relațiilor instituționale dintre partide.

„Sincer, nu mă aştept, pentru că eu cred că, în contextul în care ai un Guvern minoritar şi în contextul în care vrei să faci o colaborare cu Partidul Naţional Liberal, trebuie să ţii cont de anumite aspecte, inclusiv instituţionale şi organizatorice. Pe de altă parte, aţi văzut activitatea lui Abrudean, e un personaj neconflictual, este tot timpul parte a soluţiei şi un om care stă de vorbă cu toată lumea şi caută soluţii. Deci, personal, n-am de unde să ştiu cum gândesc cei din PSD, dar, din informaţiile care le am, nu se pune această problemă”, a declarat Daniel Fenechiu.

Ce se întâmplă cu demnitarii susținuți de PNL

Declarațiile vin după decizia PNL de a trece în opoziție, dar de a susține în Parlament Guvernul condus de Luca Niculescu. Liberalii au refuzat participarea la un executiv alături de PSD și au legat sprijinul parlamentar de angajamente privind deficitul bugetar, fondurile europene și cheltuielile publice.

Retragerea din guvernare este însoțită de plecarea demnitarilor susținuți de partid. Ilie Bolojan a anunțat luni, 19 octombrie, că majoritatea secretarilor de stat, șefilor de agenții și prefecților susținuți de PNL urmează să își încheie mandatele în cursul acestei săptămâni. Pentru câteva cazuri, la solicitarea lui Luca Niculescu, e prevăzută o perioadă de tranziție de cel mult două săptămâni.

Persoanele numite în urma unor concursuri își vor continua activitatea în limitele mandatului și ale legii, a precizat Ili Bolojan.

Primele demisii au fost deja anunțate: Cristina Ancuța Pocora a renunțat la funcția de consilier de stat în Cancelaria premierului, iar prefectul de Vrancea, Liviu Macovei, și-a anunțat plecarea. Prefectul de Constanța, Adrian Picoiu, a transmis că își va depune demisia și va asigura funcționarea instituției până la numirea unui succesor. 

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