 Bolojan, întrebat dacă a eșuat ca premier: „România poate fi guvernată altfel. Le spui oamenilor adevărul, nu minți, nu creezi așteptări” | adevarul.ro
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Bolojan, întrebat dacă a eșuat ca premier: „România poate fi guvernată altfel. Le spui oamenilor adevărul, nu minți, nu creezi așteptări”

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Întrebat luni, 19 octombrie, dacă își consideră mandatul un eșec, premierul interimar Ilie Bolojan a susținut că a demonstrat că „România poate fi guvernată altfel”.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Cred că un lucru important pe care l-am demonstrat în acest mandat este că România poate fi guvernată altfel, poți limita risipa banului public, poți stabili reguli corecte pentru toată lumea, le spui oamenilor adevărul, nu minți, nu creezi așteptări care nu pot fi onorate și ăsta este un câștig important din punctul meu de vedere. Celelalte lucruri sunt alegații”, a declarat Ilie Bolojan, referitorul la mandatul său, în timpul unei conferințe de presă la Guvern.

Acesta și-a prezentat, luni, bilanțul mandatului de premier și problemele cu care s-a confruntat.

Așa cum v-am spus, mandatul se va încheia. A fost un mandat intens, marcat de crize interne și externe și de numeroase provocări. Am preluat o țară cu spatele la zid, cu un deficit record nu doar bugetar, ci și de încredere.

Predau viitorului guvern o Românie aflată pe calea redresării, cu experiența unei guvernări fără minciună, fără populism și cu respect pentru oameni.”

Luni și marți, miniștrii propuși în Cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu sunt audiați în comisiile de specialitate. În prima zi de audieri s-au primit avize pozitive pe bandă rulantă. 

Marți, Parlamentul se reunește în ședință comună pentru a vota învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Pentru a obține votul de încredere, noul guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.

Premierul desemnat a încheiat un acord de susținere cu liberalii, iar, potrivit unor surse, ar putea semna unul și cu UDMR. USR și AUR au anunțat că nu susțin acest Guvern.

În precedentele încercări de formare a Executivului, Parlamentul a respins Cabinetele Veștea și Mureșan. Eugen Tomac, desemnat la rândul său pentru funcția de premier, nu a mai ajuns să fie supus votului parlamentar.

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