Siegfried Mureșan va vota Guvernul Niculescu, deși nu are încredere în PSD. Cum își justifică decizia

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și fostă propunere a liberalilor pentru funcția de premier, a explicat de ce va acorda votul de încredere Guvernului condus de Luca Niculescu, deși nu crede că noul Executiv va reuși să îndeplinească toate promisiunile economice. Liberalul susține că România are nevoie de un guvern pentru a rezolva problemele acumulate în urma crizei politice.

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și fostă propunere a liberalilor pentru funcția de premier. Foto: Profimedia

Siegfried Mureșan pune sub semnul întrebării capacitatea PSD de a crește pensiile și salariile, de a reduce inflația și taxele, precum și de a diminua prețurile carburanților și deficitul bugetar.

„Credeți că PSD va reuși să crească pensiile, să crească salariile, să reducă inflația, să reducă TVA, să reducă prețul benzinei și al motorinei, să reducă deficitul? Toate în același timp? Nici noi”, a scris europarlamentarul PNL, într-o postare pe Facebook.

Ce așteptări are PNL de la noul Guvern

Mureșan a precizat că așteptările liberalilor de la Cabinetul Niculescu sunt limitate. Printre obiectivele pe care le consideră prioritare se numără adoptarea unei rectificări bugetare, prezentarea proiectului de buget pentru anul 2027 și evitarea creșterii deficitului bugetar.

„În condiții normale, acest guvern nu ar merita votat, însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la declanșarea crizei generate de moțiunea de cenzură PSD-AUR, țara are nevoie de un guvern”, a transmis liberalul.

Încep audierile miniștrilor propuși de Luca Niculescu

Audierile miniștrilor desemnați în Cabinetul condus de Luca Niculescu încep luni, la prânz, și se vor desfășura până marți, la ora 12:00. Tot marți, 18 octombrie, de la ora 14:00, este programată ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care parlamentarii urmează să decidă dacă acordă votul de învestitură noului Guvern.

Pentru a obține învestitura, Cabinetul Niculescu trebuie să adune cel puțin 233 de voturi. Premierul desemnat a încheiat un acord de susținere cu liberalii, iar, potrivit unor surse, ar putea semna unul și cu UDMR. USR și AUR au anunțat că nu susțin acest Guvern.

În precedentele încercări de formare a Executivului, Parlamentul a respins Cabinetele Veștea și Mureșan. Eugen Tomac, desemnat la rândul său pentru funcția de premier, nu a mai ajuns să fie supus votului parlamentar.