 „Ne scoate din ipocrizie”. Bolojan explică de ce a respins Guvernul Tomac, dar acceptă miniștrii PSD în noua formulă | adevarul.ro
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„Ne scoate din ipocrizie”. Bolojan explică de ce a respins Guvernul Tomac, dar acceptă miniștrii PSD în noua formulă

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Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, spune că nu regretă decizia liberalilor de acum câteva luni de a nu susține Guvernul Tomac, subliniind că partidul a avut o poziție consecventă după moțiunea de cenzură inițiată de PSD.

Bolojan e convins că parlamentarii PNL vor respecta decizia partidului la votul de învestire
Bolojan e convins că parlamentarii PNL vor respecta decizia partidului la votul de învestire Foto: Mediafax

„Nu regret. Consider că am avut o atitudine constantă. Am decis că, dacă PSD face moțiune de cenzură, nu vom mai fi într-un guvern cu ei”, a declarat Bolojan la postul B1 TV când a fost întrebat dacă, în actualul context, regretă că nu a votat  Guvernul Tomac.

În același interviu, liderul liberal a acuzat PSD că a încercat să evite asumarea responsabilității politice, prin ceea ce el a numit „fuga de orice răspundere” și „jocul dublu în care dimineața erau în coaliție, iar seara erau în opoziție”.

Potrivit lui Bolojan, Executivul propus de Eugen Tomac nu ar fi clarificat această situație.

„Guvernul Tomac era o formulă de tip paravan: PSD avea miniștri, dar nu avea niciun fel de răspundere, nu era o asumare clară”, a afirmat liderul PNL.

În opinia sa, actuala formulă guvernamentală este mai transparentă din punct de vedere politic.

Acest guvern, că ne place sau nu, ne scoate dintr-o anumită ipocrizie. Este un rezultat al deciziilor pe care președintele României le-a luat prin nominalizarea lui Luca Niculescu și al deciziei PSD de a intra în acest guvern cu echipa de miniștri, care este oglinda ofertei PSD, pentru care își asumă răspunderea. Din punct de vedere al răspunderii, este un lucru mult mai transparente”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a criticat și scenariul unui Guvern Veștea, despre care spune că nu respecta logica democrației parlamentare.

„Nu era în spiritul democrației parlamentare, nu avea cum să funcționeze, nu era un lucru bun pentru PNL, ci era în avantajul PSD”, a declarat Ilie Bolojan

Bolojan a explicat că decizia de a intra într-o coaliție trebuie luată doar atunci când există convingerea că pot fi implementate măsurile necesare.

„Nu e vorba de calcule, ci de momentul în care te duci într-o guvernare să ai conștiința că poți să faci ceea ce trebuie”, a spus liderul liberal.

Președintele PNL a avertizat că participarea la o guvernare fără capacitatea de a produce schimbări reale poate afecta grav credibilitatea unui partid.

„Cel mai grav este să te duci într-o coaliție și să nu faci ceea ce trebuie, să dezamăgești pe toată lumea. Am văzut ce s-a întâmplat în perioada 2023–2024, când, deși s-a aruncat cu bani pe proiecte de tot felul, românii au dat un vot puternic antisistem; nu s-au corectat nedreptăți, s-au cultivat numiri clientelare. Dacă te mai duci încă o dată într-o astfel de coaliție, cum să poți livra? Nu faci decât să te compromiți”, a afirmat Bolojan.

Bolojan, despre criticile din PNL: „Voi rămâne în fruntea PNL atât timp cât acest partid va considera că îi sunt util”

Ilie Bolojan a respinge ideea că decizia de susținere a Guvernului condus de Luca Niculescu i-ar putea pune în pericol poziția în partid și spune că va rămâne în fruntea liberalilor atât timp cât va beneficia de sprijinul formațiunii.

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Voi rămâne în fruntea PNL atât timp cât acest partid va considera că îi sunt util. În momentul de față nu se pune această problemă”, a declarat liderul PNL

A admis însă că există opinii diferite în interiorul partidului, inclusiv din partea unor membri care și-ar fi dorit ca PNL să participe la guvernare și să ocupe funcții în Executiv.

„Întotdeauna vor fi păreri diferite; sunt oameni care au dorit ca PNL să fie în guvernare, să ocupe niște funcții”, a afirmat liderul liberal.

Bolojan a avertizat că o eventuală revenire la logica împărțirii funcțiilor ar afecta capacitatea partidului de a produce rezultate:

„Dar dacă doar asta este, înseamnă că ne ducem într-o zonă în care nu performăm și nu reușim să livrăm pentru România ceea ce este necesar”, a spus el.

„Cred că vor înțelege că este un lucru bun”

Președintele PNL a recunoscut că există rezerve în rândul unor parlamentari liberali față de susținerea unui guvern în care PSD este prezent, dar s-a declarat convins că vor respecta decizia partidului la votul de învestitură a Guvernului Niculescu.

„Sunt colegi care, pe bună dreptate, știind că PSD cu acest guvern nu este o soluție pentru România, sunt rezervați să voteze, după ce ani de zile au avut competiții dure cu acest partid. Sunt mulți astfel de colegi, dar au înțeles că nu e un vot de tip politic sau o revoltă, ci un vot de responsabilitate, de necesitate, ca să scoatem România din această situație. Cred că vor înțelege că este un lucru bun. La niciun vot în Parlament nu sunt prezenți toți parlamentarii, dar sunt convins că, atunci când luăm o decizie, colegii vor fi prezenți și vor respecta decizia partidului”.

Veștea: „Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept «trădare» a devenit brusc un act de «responsabilitate».

Amintim că liberalul Adrian Veștea, fost premier desemnat, a lansat un atac la adresa conducerii PNL după decizia partidului de a susține în Parlament Guvernul condus de Luca Niculescu, deși liberalii nu vor avea miniștri în noul Executiv.

Veștea a acuzat ceea ce el consideră a fi o schimbare radicală de poziție a conducerii PNL față de PSD.

„Dintr-odată, PSD nu mai reprezintă răul absolut. Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept «trădare» - susținerea unui guvern condus de un liberal, cu miniștri liberali - a devenit brusc un act de «responsabilitate», în condițiile în care PNL este împins în afara guvernării. Interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei”, a afirmat Veștea.

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